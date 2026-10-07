Bulgaria invită România și Turcia la discuții privind securitatea în Marea Neagră, după atacurile care au scufundat două nave cargo

1 minut de citit Publicat la 23:22 07 Oct 2026 Modificat la 23:22 07 Oct 2026

Operațiunea de salvare a echipajului navei ROYAD MAMMADOV, scufundată în Marea Neagră, 5 octombrie 2026. Sursa foto: IGAv

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale în Marea Neagră, a anunțat miercuri președinta bulgară Iliana Iotova, citată de Agerpres. Iotova a făcut anunțul după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, convocat în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Bulgaria ar putea, de asemenea, să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare "capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă", a adăugat ea.

Bulgaria nu se învecinează cu Rusia sau Ucraina, însă în calitate de stat membru NATO deține o poziție strategică la Marea Neagra, unde cele două țări în conflict au porturi importante.

Două nave ale unor armatori turci, atacate într-o singură zi în Marea Neagră

Navele cargo Alfa Watan, sub pavilion Togo, și Able sub pavilion Palau, ambele aparținând unor armatori turci, au fost atacate marți cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat la scurt timp după impact. Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei bulgare, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați, dar doi dintre ei sunt grav răniți.

Navele au fost lovite de drone aeriene și maritime, a căror origine nu a fost încă stabilită, potrivit autorităților bulgare.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.