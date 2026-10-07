Primele imagini cu momentul în care nava turcească e lovită de drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României

Au apărut primele imagini cu momentul în care nava turcească, încărcată cu cereale, care s-a scufundat luni în totalitate în zona economică exclusivă a României, a fost lovită de drone. Vasul avea la bord 13 membri ai echipajului, iar căpitanul a murit în urma atacului. Un marinar este în continuare dispărut. Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de mile marine de țărm. Nava a fost lovită în zona platformei Pescăruș, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța a cerut intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) la ora 10:37. Au plecat spre zonă navele SAR APOLLO, din Sulina, și SAR ARTEMIS, din Constanța. A fost solicitată și nava SAR ARES. La operațiune a participat și Garda de Coastă.

Primele informații transmise de Autoritatea Navală Română arătau că, la bordul navei, comandantul era rănit, iar 13 membri ai echipajului erau dați dispăruți.

De asemenea, două nave comerciale au fost lovite marți de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte au fost salvați, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare și române.

Experții avertizează că Federația Rusă a început o nouă fază a războiului în Marea Neagră și vânează nave deținute de proprietari turci: toate cele 3 nave care au fost atacate și cele 2 care s-au scufundat sunt deținute și operate de companii turcești.

Președintele Zelenski a subliniat că armata ucraineană nu a desfășurat nicio operațiune în această zonă: „S-a stabilit că acesta este un atac rusesc combinat, cu drone navale și aeriene.”

Rusia încearcă să pună în aplicare un plan pentru a face partea de vest a Mării Negre improprie navigației.