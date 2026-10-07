Primele imagini cu momentul în care nava turcească e lovită de drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României

Au apărut primele imagini cu momentul în care nava turcească, încărcată cu cereale, care s-a scufundat luni în totalitate în zona economică exclusivă a României, a fost lovită de drone. Vasul avea la bord 13 membri ai echipajului, iar căpitanul a murit în urma atacului. Un marinar este în continuare dispărut. Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de mile marine de țărm. Nava a fost lovită în zona platformei Pescăruș, iar la bord a izbucnit un incendiu.
Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța a cerut intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) la ora 10:37. Au plecat spre zonă navele SAR APOLLO, din Sulina, și SAR ARTEMIS, din Constanța. A fost solicitată și nava SAR ARES. La operațiune a participat și Garda de Coastă.
Primele informații transmise de Autoritatea Navală Română arătau că, la bordul navei, comandantul era rănit, iar 13 membri ai echipajului erau dați dispăruți.
De asemenea, două nave comerciale au fost lovite marți de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte au fost salvați, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare și române.
Experții avertizează că Federația Rusă a început o nouă fază a războiului în Marea Neagră și vânează nave deținute de proprietari turci: toate cele 3 nave care au fost atacate și cele 2 care s-au scufundat sunt deținute și operate de companii turcești.
Președintele Zelenski a subliniat că armata ucraineană nu a desfășurat nicio operațiune în această zonă: „S-a stabilit că acesta este un atac rusesc combinat, cu drone navale și aeriene.”
Rusia încearcă să pună în aplicare un plan pentru a face partea de vest a Mării Negre improprie navigației.
Starting from Monday, 5th October 2026, the Russian Federation has started a new phase of the war in the Black Sea and is hunting for vessels owned by Turkish owners: all 3 vessels that came under attack and 2 that sank are Turkish-owned and operated (at the same time, 2 vessels belong to the same company, SPRING MARINE DENIZCILIK). Also, for the first time, a combined Russian attack took place in the exclusive economic zone of Bulgaria. President Zelenskyy emphasized that the Ukrainian military did not conduct any operations in this area: "It has been established that this is a combined Russian attack by naval and aerial drones." Russia is trying to implement a plan to turn the western part of the Black Sea into unfit for navigation. War cannot be contained, it expands if it is not stopped. When Russia does not receive a response, it follows the path of escalation. Andrii Klymenko, editor-in-chief of BlackSeaNews, maritime expert, believes that in order to prevent similar attacks, it is necessary to implement maritime patrolling by a group of navies of these 3 countries: Turkey, Bulgaria and Romania outside their 12-mile zones. In addition, it is also necessary to ensure the protection of gas platforms that are vulnerable. Ukraine is ready to maximize cooperation with partners to expand defense capabilities. ?: a drone strike on the Royad Mammadov vessel on Monday. It sailed out of Izmail, carrying grain and sank in the Black Sea.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2026