Două nave au fost lovite de drone în zona exclusivă economică a Bulgariei. Una s-a scufundat. Ședință de urgență la Sofia

2 minute de citit Publicat la 11:01 06 Oct 2026 Modificat la 11:31 06 Oct 2026

Marinarii de pe nava ABLE au fost preluați de feribotul DIOSCURIA. FOTO Maritime.bg

Două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, scrie Novinite. Una dintre ele s-a scufundat, iar cei 18 membri ai echipajului celeilalte au fost salvați, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare și române. Incidentul a avut loc la doar o zi după ce o navă care transporta cereale din portul Isamil a fost lovită în zona platformei Pescăruș și, în cele din urmă, s-a scufundat după ce a luat foc.

O amplă operațiune de salvare se desfășoară la est de Capul Sfântul Atanas și de orașul Biala, la aproximativ 130 de kilometri de coastă. Este primul atac cu drone raportat asupra unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei, potrivit BGNES, BNR, Maritime.bg și NOVA.

FOTO maritime.bg

Navele vizate sunt ALFA WATAN, un cargou sub pavilion Togo, cu numărul de identificare IMO 7510884, și ABLE, un cargou sub pavilion Palau, cu numărul IMO 9001136.

Türk sahipli gemiler Alfa Watan ve Able, Romanya’nın Sulina Kanalı çıkışında çatıştı; çatışma sonucu Alfa Watan battı. https://t.co/WTY8MRZsCa — GHT Haber (@GHTHaberTR) October 6, 2026

ALFA WATAN a suferit avarii grave la structură și s-a scufundat la est de coasta Bulgariei.

Pe nava ABLE a izbucnit un incendiu după atac, iar cei 18 membri ai echipajului au fost nevoiți să o abandoneze. Marinarii au fost preluați de feribotul DIOSCURIA, care navighează sub pavilion bulgar și transportă pasageri și vehicule. Nava, cu numărul IMO 7931997, a fost deviată spre locul incidentului pentru a ajuta echipajele aflate în pericol.

Unii dintre cei salvați au fost răniți și au primit primul ajutor la bordul feribotului DIOSCURIA. Echipajul bulgar și unitățile de salvare aflate în serviciu coordonează evacuarea lor de urgență către unități medicale de pe uscat.

La operațiunea de căutare și salvare participă și nave ale Gărzii de Coastă din România, precum și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, răniții au fost transportați pentru îngrijiri medicale de urgență.

BNR a precizat că niciuna dintre navele atacate nu naviga sub pavilion bulgar: una era înregistrată în Togo, iar cealaltă în Palau. Potrivit Maritime.bg, atacurile au fost coordonate și au vizat nave comerciale din zonă.

Împrejurările incidentului și identitatea celor care au folosit dronele sunt în continuare investigate.

Premierul Rumen Radev convoacă o reuniune cu reprezentanții instituțiilor statului în legătură cu atacul asupra celor două nave din zona economică exclusivă a Bulgariei. La reuniune vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, Administrației Prezidențiale și serviciilor de securitate.

Radev urmează să facă declarații de presă la ora 11:15, la începutul reuniunii.