Surse: Ce variante are PSD pentru Guvernul Luca Niculescu. Partidul intră în ședință. "Dacă nu trece, și PSD va cere anticipate"

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Sorin Grindeanu i-a chemat marți pe social-democraţi la şedinţă după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderii PSD se reunesc începând cu ora 14.00 pentru a analiza situaţia.

Într-o primă reacţie acidă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni că decizia Preşedintelui Nicușor Dan sfidează aritmetica parlamentară, iar şeful statului pur şi simplu ignoră partidul care a câştigat alegerile.

"Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027".

Grindeanu a spus că PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru "o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică".

Totuşi, PSD aşteaptă să vadă programul de guvernare şi lista de miniştri înainte de a lua o decizie. "Dacă programul de guvernare e unul bun, nu cu austeritatea lui Bolojan, PSD ar putea sa voteze guvernul", spun social-democraţii.

Pe de altă parte, George Simion îi invită pe parlamentarii PSD să semneze pentru suspendarea preşedintelui după ultima desemnare de premier a lui Nicuşor Dan.

Surse din PSD au declarat pentru Antena 3 CNN că anunţul de la Cotroceni a avut drept consecinţă o mare iritare în rândul partidului, care se aştepta ca luni seara să fie numele lui Sorin Grindeanu cel anunţat de Nicuşor Dan drept prim-ministru nominalizat.

Sursele citate susţin că social-democraţii nu ar vrea să intre în acest guvern, în condiţiile în care ei au respins până acum ideea unui cabinet tehnocrat, dar mai ales nu vor să intre singuri la guvernare. Au existat discuţii repetate despre acest lucru între Sorin Grindeanu şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, pentru ca Uniunea să accepte să participe la o guvernare PSD-UDMR.Parlamentarii maghiari au refuzat însă de fiecare dată această variantă, pentru că nici ei nu îşi doresc să participe la o guvernare formată doar din două partide.

Desemnarea lui Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru de către Nicuşor Dan a provocat reacţii diferite în rândul partidelor pro-europene, luni seara, la fel ca şi precizarea făcută de Preşedintele Nicuşor Dan despre faptul că premierul desemnat va avea libertatea să decidă ce fel de guvern îşi doreşte - politic sau tehnocrat. Potrivit informaţiilor obţinute de Antena 3 CNN, Niculescu şi-ar dori un guvern hibrid, adică format şi din politicieni şi din tehnocraţi.