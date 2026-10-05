Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcţia de premier. "Are libertatea să decidă ce fel de guvern va fi"

Luca Niculescu a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seara, pe Luca Niculescu drept candidat de premier. "Este un moment în care România trebuie să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite", a spus Preşedintele. El a venit cu Luca Niculescu la conferinţa de presă. "Am ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate", a declarat Nicuşor Dan. Acesta a spus că Luca Niculescu are libertatea să decidă dacă guvernul va fi tehnocrat sau politic. Decretul pentru numirea sa a fost deja trimis la Monitorul Oficial.

”Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu după nominalizare.

Luca Niculescu şi Eugen Tomac au fost prezenţi în Palatul Cotroceni luni seara, înainte de anunţul făcut de Preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni o nouă rundă de consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

George Simion a anunțat, luni dimineață, cu doar câteva ore înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, că nu va merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan pentru că acesta „nu merită” prezența lui.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc în contextul în care, la 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.