Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"

Petrișor Peiu, surprins de anunțul lui George Simion că nu merge la discuțiile de la Cotroceni. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, s-a declarat surprins, luni, la Antena 3 CNN, de anunțul președintelui partidului, George Simion, că nu va participa la consultările de la Cotroceni. Peiu a precizat că va participa la discuții împreună cu colegii săi, dar că prezența sa nu înseamnă că este de acord cu acțiunile președintelui Nicușor Dan.

"Nu știu de ce nu merge Simion. Mie nu îmi spusese, nu știam că a postat asta. Am avut activitate cu senatorii până acum, habar n-aveam. Nu mi-a spus dânsul, de unde era să știu? Am aflat de la dumneavoastră", a spus Peiu. El a adăugat că situația nu are "vreo semnificație".

Peiu l-a criticat pe Nicușor Dan, despre care a afirmat că "nu vrea să își înțeleagă atribuțiile constituționale" și că face abuzuri împotriva regulilor constituționale și a democrației.

Întrebat dacă îl consideră și el, ca și George Simion, pe Nicușor Dan un "uzurpator", Peiu a evitat să folosească această etichetă. "Nu știu să pun eu astfel de etichete, nu sunt specialist în zona juridică", a răspuns el.

"Ce importanță are ce părere am eu? Eu am anunțat că merg la aceste consultări împreună cu colegii mei. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu ce face Nicușor Dan", a continuat Peiu.

În privința unei eventuale diferențe de poziție față de liderul partidului, Peiu a replicat: "Cum poți spune că nu ești de acord cu ce zice sau face președintele partidului?".

George Simion a anunțat, luni dimineață, cu doar câteva ore înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, că nu va merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan pentru că acesta „nu merită” prezența lui. Delegația AUR care va participa la negocieri are mandatul să ceară președintelui să declanșeze alegeri anticipate și să „oprească spectacolul cătușelor”

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.