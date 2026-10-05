Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Mandatele cu care liderii politici merg la discuțiile cu Nicușor Dan

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Preşedintele Nicuşor Dan va avea luni, o nouă rundă de consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

Prima opțiune pentru desemnarea unui premier ar fi liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut mandatul încă de la precedentele consultări. Și de această dată, social-democrații vor insista în fața președintelui Nicușor Dan ca Grindeanu să fie desemnat pentru a forma guvernul. PSD nu exclude însă susținerea unui premier din afara partidului, cu condiția ca majoritatea miniștrilor să fie social-democrați.

Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan are rezerve în privința desemnării lui Sorin Grindeanu și ar prefera un independent sau un tehnocrat la conducerea Guvernului. Alexandru Nazare, diplomatul Luca Niculescu și finanțistul Leonardo Badea rămân printre favoriți. Pe listă se află și consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Surse apropiate discuțiilor spun că liberalii vor merge de această dată la consultări cu o poziție mai flexibilă. PNL ar putea vota învestirea viitorului guvern, fără să se angajeze să îl susțină ulterior în Parlament. Această schimbare ar fi determinată atât de prelungirea crizei politice, cât și de agravarea situației economice a țării.

În schimb, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că mandatul partidului pentru consultări rămâne neschimbat: USR nu va vota un guvern PSD și nu va intra la guvernare alături de social-democrați.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările vor avea loc după următorul program:



ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

ora 15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

ora 19:00 - Parlamentarii neafiliaţi.



Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care, la 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.



Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureşan, la 17 septembrie. Siegfried Mureşan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan la 5 mai 2026. Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-şi mandatul. Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veştea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament la 22 iunie 2026.



După demiterea prin moţiune de cenzură a Guvernului Ilie Bolojan, la 5 mai, preşedintele Nicuşor Dan a mai chemat partidele politice parlamentare la consultări formale în vederea desemnării primului-ministru la 18 mai, 21 mai şi 17 septembrie 2026.