„Democrația a murit! Trăiască regina”. Diana Șoșoacă a uimit prin ținuta aleasă la consultările de la Cotroceni

„La Cotroceni! Democrația a murit! Trăiască regina!”, a scris lidera SOS România. FOTO: Facebook/ Captura video/ Antena 3 CNN

Diana Șoșoacă a atras din nou atenția prin ținuta aleasă pentru consultările de la Cotroceni. Lidera SOS România a venit luni la Palatul Cotroceni îmbrăcată în negru și purtând o pălărie neagră de dimensiuni mari.

Înainte de întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, Diana Șoșoacă a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a făcut referire la consultările de la Cotroceni.

„La Cotroceni! Democrația a murit! Trăiască regina!”, a scris lidera SOS România.

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Șoșoacă a continuat mesajul cu o referire la o partidă de șah: „Regina poate face orice mutare! Mai ales să salveze regele! ....inclusiv să elimine nebunul din joc!”.

Într-un alt mesaj, Diana Șoșoacă a scris: „Doliu național -doi ani de la uciderea democrației”.

Ce i-a transmis Șoșoacă președintelui Nicușor Dan

În momentul în care președintele Nicușor Dan a întâmpinat delegația SOS România, Diana Șoșoacă a ținut să îi transmită șefului statului un mesaj: „Femeile sunt net superioare bărbaților”.

Diana Șoșoacă a dezvăluit, după consultările de la Cotroceni, că discuția cu președintele Nicușor Dan a durat 34 de minute. Lidera SOS România a spus că șeful statului i-a transmis că discuția este „cam lungă”, iar ea i-a replicat că nu îl cunoaște ca președinte și că „Dumnezeu i-a jucat o festă”.

„Nu vedeți ce ironie a sorții. Ironia sorții este că astăzi se împlinesc doi ani de la actul de lovitură de stat exercitat de către CCR. Pentru prima oară în istorie, un om care nu a fost condamnat și interzis de instanță a fost oprit să mai candideze pentru delict de opinie. Evident că după aceea, 6 decembrie a urmat normal, pentru că aveau nevoie de precedentul Diana Șoșoacă.

Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, astăzi discutam eu președinte, dumneavoastră jurnaliști. Ați fi avut libertatea să vorbiți și împotriva PSD, PNL, UDMR și AUR și SOS, dar ați fi avut curajul și nu v-ar fi distrus nimeni cariera pentru aceste lucruri.

Dumnezeu are un minunat simț al umorului, să mă aflu la Cotroceni exact în ziua în care CCR mi-a interzis să mai vin la CCR. Îmi place de Dumnezeu. Avem aici și o biserică. Să ne întrebăm, pentru cine mai bat clopotele, Mitică?

34 de minute am discutat cu Nicușor Dan. A spus că e cam lungă discuția. I-am replicat că nu îl cunosc ca președinte și că Dumnezeu i-a jucat o festă, pentru că pentru el am fost interzisă, în al patrulea tur de scrutin. Suntem în faliment și o știe și dânsul”.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc luni, în contextul crizei politice și al demersurilor pentru desemnarea unui nou premier. Delegația SOS România a fost programată să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan la ora 17:00.

Amintim că la consultările din luna mai Dana Șoșoacă a jucat o scenetă cu ea în rolul președintelui și colegii ei - premier și miniștri.

„Domnilor miniștrii, luați loc vă rog frumos! Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc” - i s-a adresat ea unei colege de partid. Apoi i-a invitat și pe ceilalți membri ai delegației să stea pe scaune: „Haideți, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta... Uite-i pe ăștia din Oltenia împăunați, așa-i la Cotroceni”, spunea pe Live Diana Șoșoacă.