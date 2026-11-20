4 minute de citit Publicat la 12:05 20 Noi 2026 Modificat la 13:38 20 Noi 2026

Arafat este inculpat în dosarul de contrabadă cu un elicopter SMURD. Foto: Agerpres

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost trimis în judecată, vineri, în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă, legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA. Cu o zi în urmă el anunțase că instanța ridicase sechestrul de pe bunurile pe care le deține.

UPDATE Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a avut vineri o primă reacţie după ce a fost trimis în judecată de Parchetul Militar în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plăţii TVA.



Arafat susţine că nu a săvârşit nicio faptă penală, iar acuzaţiile formulate împotriva lui sunt lipsite de fundament factual şi juridic.

"Având în vedere informaţiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei poliţe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzaţiile care mi se aduc şi îmi menţin poziţia exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârşit nicio faptă penală şi consider că acuzaţiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual şi juridic. Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operaţiune. De asemenea, reamintesc că instanţele de judecată au pronunţat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora", este mesajul postat de Arafat pe Facebook.



În continuare, şeful DSU transmite că este relevant ceea ce a reţinut deja o instanţă de judecată în motivarea uneia dintre aceste hotărâri care îi sunt favorabile: "Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acţiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităţilor or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în ţară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.".



Arafat spune că această constatare judiciară este esenţială şi contrazice chiar premisa acuzaţiei de contrabandă care i se aduce.



"În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare şi nu înlătură prezumţia de nevinovăţie. Am încredere că, în cadrul unui proces public şi contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculaţii. Voi continua să îmi exercit responsabilităţile profesionale cu aceeaşi seriozitate şi dedicare. În acest moment mă aflu în afara ţării, participând la o şedinţă de lucru, motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanţilor presei. Voi reveni cu precizări suplimentare, dacă va fi cazul, atunci când va fi posibil", precizează şeful DSU.

Știrea inițială

Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel București.

Șeful DSU a fost audiat, pe 11 septembrie, la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă, legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.



La intrarea în sediul Parchetului, Arafat a precizat că are calitatea de inculpat în acest dosar.



În total, 17 persoane sunt anchetate în acest dosar pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicității și instigării.



Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbușit în zona localității Haragîș. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor patru persoane aflate la bord.



În procesul de soluționare a dosarului de daună privind 'Asigurarea CASCO - toate riscurile - a elicopterelor', asiguratorul putea fie să achite IGAv suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configurație asemănătoare. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configurație rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește echipamentele medicale din dotarea elicopterului.



În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey - teritoriu aparținând Marii Britanii, dar aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene - și l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităților vamale și achitarea sau garantarea taxelor aferente.



Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în țară și utilizată fără îndeplinirea acestor formalități, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.



Parchetul arată că s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asigurătorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare, prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă și pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA, în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat și, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asigurătorului.