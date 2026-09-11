Arafat este inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD. Șeful DSU spune că nu are de ce să își dea demisia

Arafat este inculpat în dosarul de contrabadă cu un elicopter SMURD. Foto: Agerpres

Procurorii de la Parchetul Militar i-au adus la cunoștință vineri șefului DSU Raed Arafat că este inculpat în dosarul privind modul în care a fost adus în țară un elicopter SMURD în noiembrie 2017. Aeronava a fost achiziționată de asigurator pentru a înlocui elicopterul prăbușit în anul 2016, într-o misiune din Republica Moldova.

Raed Arafat a venit la Parchetul Militar și a respins acuzațiile care i se aduc.

Procurorii au dispus și sechestru pe averea șefului DSU.

"De 9 ani nu a venit nimeni să zică să plătim TVA-ul. Acum toată lumea are temeri, dacă o adresă de la vamă din 2017 nu mai e recunoscută ca atare în 2026, sunt probleme majore care sunt sistemice", a spus Arafat.

El a susținut că nu își va da demisia pentru că nu are de ce.

Dosarul instrumentat de Parchetul Militar vizează modul în care a fost adus în țară un elicopter SMURD în noiembrie 2017. Aeronava a fost achiziționată de asigurator pentru a înlocui elicopterul prăbușit tragic în anul 2016, într-o misiune din Republica Moldova.

Potrivit procurorilor, noul aparat de zbor a fost importat din insula Guernsey, un teritoriu aflat în afara spațiului de aplicare a TVA-ului din Uniunea Europeană. Anchetatorii susțin că neplata acestor taxe a generat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 4,4 milioane de lei, motiv pentru care s-a dispus urmărirea penală pentru infracțiunea de contrabandă.

"S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei", potrivit comunicatului Parchetului Militar. La prejudiciul inițial, de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând, astfel, la 8 milioane de lei.