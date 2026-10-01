Nazare: „România are mare nevoie de un guvern învestit cât mai curând”. Despre posibilitatea de a fi propus premier: „E onorant”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, vehiculat ca posibil premier, a afirmat, joi seară, că „este onorant” ca numele lui să apară în astfel de contexte. Totuși, el a spus că sunt „știri pe surse” și nu vrea să intre într-o discuţie politică. El a precizat că „România este într-o situaţie dificilă şi are nevoie cât mai repede de un Guvern şi de un buget aprobat pentru 2027”. „În mod cert, este nevoie de un buget credibil”, a spus el, la TVR.

„Am încercat să mă concentrez pe subiectele pe care le avem de gesionat la Ministerul Finanţelor şi asta fac şi în acest moment. Bineînţeles că e onorant ca numele meu să apară, să fie menţionat în astfel de contexte, dar acestea sunt, în general, ştiri pe surse, şi nu aş vrea să intru într-o discuţie politică”, a subliniat el.

Ministrul interimar a adăugat faptul că, până acum, a menţionut o relaţie bună cu toate partidele.

„Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”, a adăugat Nazare.

El a mai spus că „nu suntem într-o situaţie comodă”, iar „România are mare nevoie de un guvern învestit cât mai curând”.

„În mod cert, este nevoie de un buget credibil, care să prezinte un plan, care să fie agreat de toate partidele, astfel încât bugetul pentru 2027 să fie adoptat cât mai curând până la finalul anului, pentru că investitorii şi agenţiile şi Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, „în ochii agenţiilor de rating un calendar al alegerilor anticipate ar pune în pericol materializarea execuţiei bugetului pe 2027, ceea ce, din punctul de vedere al creditorilor şi al agenţiilor, ar pune în mare pericol calificativul de investiţii”.

Nicușor Dan a anunțat, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Miercuri seară, el a impus și o „linie roșie” pentru o posibilă guvernanță PSD: fără AUR.

„Ar afecta relațiile cu partenerii noștri”, a spus el.