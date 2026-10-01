Eugen Tomac: „Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin”. Ce spune despre riscul unei majorități AUR în Parlament

Eugen Tomac a fost primul premier nominalizat de Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Hepta

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și fost premier desemnat, spune că organizarea alegerilor anticipate nu ar rezolva actuala criză politică, ci ar prelungi-o și ar putea duce la o perioadă și mai mare de instabilitate. Acesta a avertizat inclusiv asupra posibilității ca partidele care promovează, în opinia sa, mesajele Kremlinului să obțină un rezultat mai bun în cazul unui nou scrutin.

Tomac a susținut că prioritatea în acest moment trebuie să fie găsirea unei majorități care să poată susține un guvern și păstrarea direcției pro-occidentale a României. Potrivit acestuia, Nicușor Dan a încercat până acum să găsească o soluție care să mențină relația strânsă cu Statele Unite și Uniunea Europeană și, în același timp, să evite „experimente politice” care ar putea afecta credibilitatea externă a țării.

Consilierul prezidențial a făcut însă o distincție între nemulțumirea oamenilor și responsabilitatea liderilor politici. El spune că cetățenii au dreptul să ceară alegeri anticipate, dar partidele ar trebui să analizeze foarte atent consecințele unui asemenea scenariu.

„Anticipatele doar prelungesc și adâncesc criza”, a spus Tomac la Digi24, argumentând că România are nevoie în acest moment de stabilitate.

„Nu avem nevoie de alegeri anticipate și nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin”, a adăugat el.

Ce spune Tomac despre riscul unei majorități AUR

Întrebat dacă se teme că AUR sau alte partide apropiate de discursul formațiunii ar putea ajunge să dețină o majoritate în Parlament după alegeri anticipate, Tomac nu a exclus acest scenariu.

El a afirmat că există posibilitatea ca forțe politice care, în opinia sa, promovează „agresiv” mesajele lui Vladimir Putin să obțină un rezultat care să le ofere o influență mult mai mare în Parlament.

Tomac consideră că o prelungire a crizei politice ar avantaja tocmai actorii care își doresc o Românie instabilă și vulnerabilă, mai ales în contextul problemelor de securitate din apropierea frontierelor țării.

Declarațiile sale vin după ce președintele Nicușor Dan a respins și el miercuri scenariul anticipatelor, argumentând că România ar rămâne blocată timp de cel puțin câteva luni, perioadă în care inclusiv adoptarea unei rectificări bugetare ar deveni o problemă. Șeful statului a invocat și reacția pe care o asemenea perioadă de incertitudine ar putea-o avea în rândul investitorilor.

„Nu numele premierului contează”

Eugen Tomac a fost întrebat și dacă ar accepta el însuși funcția de premier, în cazul în care numele său ar apărea din nou în discuțiile pentru următoarea desemnare.

Consilierul prezidențial a evitat să spună dacă ar accepta și a insistat că problema principală nu este persoana care va conduce viitorul Executiv, ci capacitatea acesteia de a construi o majoritate parlamentară.

„Nu numele premierului contează în momentul de față, ci majoritatea pe care o poate crea premierul desemnat”, a declarat Tomac.

El a spus că viitorul șef al Guvernului poate veni atât din afara partidelor, cât și din rândul formațiunilor parlamentare, însă condiția esențială este găsirea unui compromis care să asigure suficiente voturi în Parlament.

Tomac s-a declarat încrezător că o asemenea majoritate poate fi construită și a avertizat că actuala criză nu ar trebui prelungită din cauza orgoliilor politice.

Nicușor Dan a anunțat că va chema din nou partidele la consultări luni, la Palatul Cotroceni, iar în aceeași zi urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Până atunci, președintele le-a cerut formațiunilor să își clarifice pozițiile și să vină cu o soluție care poate obține voturile necesare în Parlament.