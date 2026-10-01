Scene incredibile la Arestul Central: susținătorii lui Georgescu și-au pus corturi. Unii amenință pe TikTok că aruncă DIICOT în aer

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit cu cortul și chiar cu copiii în fața Arestului Central. Foto: INQUAM PHOTOS George Călin/TikTok

Corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. În fața Arestului Central din București, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu par hotărâți să nu plece prea curând. Au venit pregătiți să rămână, iar unii și-au adus până și copiii cu ei.

Se lăsase întunericul, temperatura scăzuse, dar câteva sute de oameni nu aveau de gând să plece din fața Arestului Central, miercuri seara. Printre steaguri tricolore, pancarte și o cruce mare pe care erau scrise mesaje împotriva justiției au început să apară corturile. Unii veniseră pregătiți să doarmă acolo. Alții își aduseseră și copiii.

În jurul orei 19:30, în fața Arestului Central erau aproximativ 300 de persoane. Grupuri veneau și plecau, în timp ce din mulțime se auzeau scandări precum „Libertate”, „Turul doi, înapoi” sau „Arestați-ne pe toți”. Peste aproape patru ore, numărul celor rămași era încă aproximativ același, iar corturile erau deja instalate.

Dar imaginile care au atras cel mai mult atenția nu au fost cele cu steaguri sau scandări.

Un copil, într-un cort în fața arestului

Într-una dintre fotografiile distribuite masiv pe rețelele sociale apare o femeie într-un cort, alături de o fetiță. Imaginea a provocat numeroase reacții și critici despre decizia de a aduce un copil la un protest care urma să continue peste noapte, în frig.

Nu a fost singurul episod în care copiii au ajuns în centrul acestei mobilizări. Într-un mesaj atribuit unei alte susținătoare, distribuit ulterior în mediul online, femeia spunea că și-ar fi lăsat acasă copilul bolnav, cu febră, pentru a putea veni la protest și îi îndemna și pe ceilalți să facă efortul de a ajunge în fața Arestului Central.

Prezența minorilor nu a trecut neobservată nici de autorități

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului, astfel încât situațiile în care minori au fost aduși la manifestație să poată fi verificate.

În urma protestelor din 29 și 30 septembrie, jandarmii au aplicat și 32 de amenzi, în valoare totală de 37.900 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

În online, protestul a mers mult mai departe

În timp ce în fața Arestului Central se ridicau corturile, pe TikTok continuau live-urile, mesajele de susținere și apelurile la mobilizare. Imaginile din stradă au fost preluate și redistribuite rapid, unele devenind inclusiv subiect de meme-uri și ironii.

Dar nu toate mesajele au rămas în zona protestului.

O femeie de 27 de ani a fost identificată de polițiști după ce a publicat pe o rețea socială amenințări la adresa DIICOT și a dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Călin Georgescu. În mesajul său, femeia vorbea despre acte de violență împotriva sediului instituției.

Polițiștii au găsit-o la o adresă din Sectorul 5 și au dus-o la secție pentru audieri. Potrivit Poliției Capitalei, femeia a devenit recalcitrantă și necooperantă, astfel că a fost transportată la Spitalul „Alexandru Obregia”, unde medicii au decis internarea. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Dincolo de dosarul penal și de disputa politică, imaginile ultimelor zile ridică o întrebare care nu ține doar de Călin Georgescu. Ce îi determă pe susținătorii unui politician să recurgă la astfel de gesturi?

„Marea masă a susținătorilor domnului Călin Georgescu răspunde emoțional la un moment important pentru el. Modelul acesta cu corturile evident că este importat, cum e și în Spania acum”, spune sociologul Vladimir Ionaș, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă publicarea raportului privind anularea alegerilor din 2024, promisă de președintele Nicușor Dan, ar schimba această situație, sociologul a răspuns: „Cred că este mult prea târziu pentru a avea un efect în rândul celor care îl susțin pe Călin Georgescu. Va fi un raport pe care îl vom dezbate, îl va citi o parte foarte mică a societății, dar în niciun caz nu va avea un impact asupra susținătorilor săi”.