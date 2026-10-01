Gaura de 27 de miliarde de dolari din bugetul Ucrainei a fost acoperită. Von der Leyen anunță că finanțarea pentru 2026 este asigurată

Ucraina are finanțarea asigurată pentru 2026. Von der Leyen anunță că nevoile financiare și militare sunt acoperite. Foto: Hepta

Comisia Europeană a anunțat că nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru acest an sunt acoperite integral, la o lună după ce Kievul a semnalat un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari, aproximativ 23,9 miliarde de euro, în bugetul Ministerului Apărării, sumă care a luat prin surprindere Bruxelles-ul.

„Astăzi, prin eforturi comune și coordonate, am identificat mijloacele necesare pentru a acoperi nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026”, a transmis joi Comisia Europeană, într-un comunicat distribuit de președinta instituției, Ursula von der Leyen. „Am reconfirmat, de asemenea, pașii necesari pentru ca fondurile să fie eliberate la timp”, se mai arată în mesaj, potrivit Euronews.

Prin acest anunț, executivul european închide, cel puțin pentru moment, discuția începută la sfârșitul lunii august, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților să acopere deficitul de 27 de miliarde de dolari și a avertizat că livrările esențiale de armament ar putea fi puse în pericol.

„Avem nevoie de mai mulți bani, de mult mai mulți”, spunea atunci Zelenski.

De atunci, Comisia Europeană a purtat discuții tehnice cu guvernul ucrainean pentru a stabili dimensiunea exactă a necesarului de finanțare.

Încă de la început, oficialii europeni au fost reticenți în a valida suma de 27 de miliarde de dolari, redusă ulterior la 20 de miliarde, considerând-o neașteptată și insuficient explicată.

În schimb, Bruxelles-ul a mutat accentul pe împrumutul de 90 de miliarde de euro, principala linie de sprijin financiar a Uniunii Europene pentru Ucraina. Din această sumă, 45 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru 2026, iar alte 45 de miliarde pentru 2027.

Inițial, Zelenski sugerase ca o parte din banii rezervați pentru anul viitor să fie mutată în 2026, însă solicitarea nu a fost niciodată formulată oficial.

Pe măsură ce discuțiile tehnice s-au prelungit, Bruxelles-ul a crescut presiunea asupra Kievului pentru a accelera reformele necesare deblocării împrumutului și a fondurilor din Mecanismul pentru Ucraina, un program anterior de sprijin. Comisia este nemulțumită de ritmul lent în care avansează modificările legislative.

Din împrumut și din Mecanismul pentru Ucraina mai sunt disponibile aproximativ 37 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului, sumă despre care oficialii europeni spun că este suficientă pentru ca Ucraina să își mențină stabilitatea financiară.

Urmează problema celor 78 de miliarde de dolari din 2027

Odată clarificată situația pentru 2026, atenția se mută însă către 2027, an pentru care necesarul de finanțare este mult mai mare. În comunicatul său, Comisia Europeană a promis că va aloca „rapid” a doua tranșă, de 45 de miliarde de euro, a împrumutului, astfel încât fondurile să poată fi plătite fără întârzieri, „sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite”.

Bruxelles-ul și Kievul vor începe, de asemenea, să identifice „nevoile bugetare și de apărare suplimentare”, iar statele partenere sunt îndemnate să își majoreze contribuțiile.

„Toate părțile au fost de acord că și ceilalți parteneri trebuie să își respecte angajamentele financiare și să își intensifice eforturile, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă Ucraina”, a transmis Comisia.

Zelenski a salutat rezultatele discuțiilor cu Bruxelles-ul privind necesarul financiar pentru 2026 și 2027.

„Am convenit asupra formatului, calendarului și pașilor necesari pentru a asigura acoperirea integrală”, a spus el. „De acum înainte, vom coordona această activitate și ne vom armoniza acțiunile în fiecare lună, pentru a asigura o coordonare continuă”.

La începutul acestei săptămâni, ministrul ucrainean de Finanțe, Sergii Marcenko, a declarat că Ucraina s-ar putea confrunta în 2027 cu un deficit de finanțare de 78 de miliarde de dolari: 32,6 miliarde pentru buget și 45 de miliarde pentru cheltuielile militare. Comisia Europeană nu a validat deocamdată aceste cifre.

Marcenko a avertizat că atacurile continue ale Rusiei asupra centrelor de date, rețelelor de telecomunicații, infrastructurii energetice, fabricilor și căilor ferate, împreună cu blocada din Marea Neagră, riscă să paralizeze economia ucraineană și să afecteze grav colectarea taxelor.

Costurile războiului în 2027 ar putea depăși chiar și estimările actuale ale ministrului, consideră Oleksandra Myronenko, economistă la Centre for Economic Strategy din Kiev.

„Aceasta este realitatea războiului. Când a fost aprobat împrumutul de sprijin de 90 de miliarde de euro, partenerii au înțeles că Ucraina va trebui în continuare să caute resurse suplimentare pentru a-și acoperi toate nevoile. Ne așteptam ca o parte din necesarul pentru apărare să fie acoperit prin sprijin în natură”, a declarat Myronenko pentru Euronews. „Din păcate, acest sprijin în natură s-a redus, ceea ce a crescut nevoia de finanțare suplimentară. În plus, războiul devine într-adevăr tot mai costisitor și mai intens”, a adăugat ea.