Exerciţiul Carpathian Blueshield 2026, cu participanţi din 19 ţări, are loc în România. Predoiu: Mediul de securitate s-a schimbat mult

Exerciţiul Carpathian Blueshield 2026, cu participanţi din 19 ţări, are loc în România. Sursa foto: MAI

Carpathian Blue Shield 2026 (CBS 26), exercițiu internațional de pregătire și interoperabilitate în domeniul securității publice, cu 500 de participanţi din 19 ţări, se desfășoară în România, în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2026, la Centrul de Pregătire al Jandarmeriei Române din localitatea Ochiuri, județul Dâmbovița. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, joi, că din cauză că "mediul de securitate în ultimii ani s-a schimbat foarte mult" este nevoie ca "structurile de ordine publică să se adapteze și să se pregătească pentru aceste tipuri noi de amenințări".

Predoiu a precizat că organizarea acestui exerciţiu în România arată "capacitatea noastră de a gestiona astfel de exerciții, de a coordona structuri din numeroase țări și de a crește alături de colegii noștri, împreună cu ei, gradul de interoperabilitate și capacitate de reacție rapidă la tot felul de amenințări la adresa ordinii și siguranței publice".

"Cu toții știm că mediul de securitate în ultimii ani s-a schimbat foarte mult, că noi și noi provocări au apărut la adresa siguranței publice în general, dar și a securității naționale în regiune. Și, în mod natural, se degajă nevoia imperioasă ca structurile de ordine publică să se adapteze și să se pregătească pentru aceste tipuri noi de amenințări. Riscurile, în același timp, sunt foarte interconectate.

Și de accea acțiunea forțelor de ordine trebuie să fie interconectată nu numai în cadrul ministerelor naționale, dar și între structuri din ministere naționale diferite, din țări diferite astfel încât nivelul de interoperabilitate să crească semnificativ, astfel încât să fim pregătiți în condiții reale de amenințare, de pericol, să putem servi cetățenii noștri atunci când va fi cazul, dacă va fi cazul.

Iar acest exercițiu Carpathian Blueshield 2026 oferă exact acest cadru de desfășurare a capacităților, a expertizei fiecărei structuri din Ministerul de Interne, al Jandarmeriei Române, dar și din țările aici prezente, din statele expuse puțin mai devreme de domnul inspector general. 19 țări prezente, de pe trei continente, 500 de participanți.

Este un exercițiu de mare anvergură, este un exercițiu serios. Și organizarea lui în România, aici, aproape de București, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, mai demonstrează un lucru: și anume capacitatea noastră de a gestiona astfel de exerciții, de a coordona structuri din numeroase țări și de a crește alături de colegii noștri, împreună cu ei, gradul de interoperabilitate și capacitate de reacție rapidă la tot felul de amenințări la adresa ordinii și siguranței publice.

De asemenea, există și o dimensiune democratică pe care acest exercițiu o prezintă, deși este profil militar, profil de ordine publică, de forță, există și o dimensiune democratică a acestui exercițiu pentru că democrația înseamnă, înainte de toate, lege și respectarea drepturilor celorlalți. Deci, prin pregătirea pe care Jandarmeria Română, alături de celelalte jandarmerii prezente aici o face continuu și iată, în astfel de formate de o manieră interacțională și corelată, crește nivelul de siguranță publică în țara noastră, crește nivelul de protecție al drepturilor cetățenilor noștri și implicit nivelul de democrație internă a României", a spus Predoiu.

Exerciţiul simulează evenimente reale

"Soliditatea unei democrații constă în multe lucruri, de la educație până la cultura legii și respectul legii, dar constă și în capacitatea de a proteja legea, de a-l proteja pe celălalt, de a proteja drepturile cetățenilor și de a răspunde ferm, prompt, profesionist atunci când aceste drepturi și aceste legi sunt amenințate, când ordinea publică este pusă în pericol.

Ordinea publică, siguranța publică și nivelul de siguranță publică în România sunt un activ național, o valoare națională, un asset, cum se spune, iar noi, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Română, celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România luăm acest lucru foarte în serios și obiectivul nostru fundamental este de a păstra acest nivel de siguranță publică și de respect al drepturilor tuturor cetățenilor.

Închei spunând că acest exercițiu, așa cum s-a subliniat, e deja o tradiție, că vom continua această tradiție, că nu este deloc formal, este foarte aplicat și în condiții cât mai aproape de evenimentele reale care se pot petrece în astfel de situații, de amenințări și este parte din business as usual-ul Ministerului de Interne, de a continua pregătirea profesională în paralel cu acțiunea din teren. Ministerul de Interne are zilnic în teren în condiții reale de acțiune aproximativ 30.000 de oameni, depinde de la caz la caz. În funcție de natura evenimentelor planificate, se desfășura între 26, 28 și câteodată și 30.000 de oameni în acțiune permanentă, la datorie, alături de cetățenii noștri, alături de lege.

Deci este încă un pas înainte în agenda noastră.

Aș dori să îi felicit pe toți cei care au organizat acest exercițiu, să le mulțumesc încă o dată tuturor participanților și, evident, să le doresc mult succes și cât mai multe realizări în acest program de pregătire și de ridicare a nivelului de reacție a capacității de a reacționa și de a ne îndeplini misiunile!

Nu mai lungesc vorba, avem multă treabă! O să participăm și noi, cei din conducerea ministerului, o perioadă la acest exercițiu și invităm, de asemenea, reprezentanții presei, să se informeze și să prezinte cetățenilor ceea ce fac colegii noștri aici, alături de colegii lor din alte țări.

Este un moment important pentru Ministerul de Interne și pentru Jandarmeria Română și merită să-l trăim, să-l conștientizăm ca atare", a mai afirmat Cătălin Predoiu.