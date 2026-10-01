Surse: Ilie Bolojan urmează să fie audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. A fost citat ca martor pentru vineri

Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a fost citat la DNA Iaşi, potrivit surselor Antena 3 CNN. Premierul interimar urmează să dea explicaţii în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influenţă. Ilie Bolojan a primit deja citaţia din partea DNA Iaşi.

Fănel Bogos ar fi plătit importante sume de bani pentru a ajunge în biroul premierului, ca să-şi rezolve problemele. Afaceristul a negat aceste acuzaţii. Ce nu a negat este că a ajuns în biroul lui Bolojan, căruia i-a expus problemele.

Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro către intermediari. Ultima piesă din puzzle este audierea lui Ilie Bolojan, care ar trebui să le spună anchetatorilor ce a cerut Bogos şi să declare şi ce i-a spus şi el afaceristului.

Aşadar, a fost citat premierul demis la DNA Iaşi, urmând să ajungă la audieri vineri. Este citat în calitate de martor.

Dosarul lui Fănel Bogos

Omul de afaceri Fănel Bogos este administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El a fost reţinut în luna noiembrie 2025 de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, iar ulterior arestat.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă.

Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală. În prezent, acesta se află sub control judiciar.