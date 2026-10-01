„Tannhäuser”, o poveste despre iubire, pasiune și dorința de relaxare, deschide noua stagiune de la Opera Națională București

„Tannhäuser” este una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Richard Wagner. Sursă foto: Facebook - Opera Națională București

Noua stagiune a Operei Naționale București începe cu o poveste despre iubire, pasiune și iertare. „Tannhäuser”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Richard Wagner, aduce pe scenă un personaj prins între propriile dorințe și regulile societății în care trăiește și astfel ajunge să își recunoască public greșelile, iar de aici începe drumul său prin vinovăție, suferință și dorința de a fi iertat.

Pe scenă, povestea prinde contur prin muzică, mișcare și emoție, iar fiecare moment ne apropie de zbuciumul personajului principal.

„Este un proiect la care Opera Națională Română ține foarte tare, în sensul în care e un proiect ambițios. Muzica lui Wagner presupune o orchestră mult mai mare, presupune spațiu în scenă pentru muzicienii care se adaugă orchestrei”, a declarat Dragoș Buhagiar, scenograf.

„Eu sunt foarte onorată și responsabilă și mă simt foarte responsabilă față de munca dumnealor și față de munca noastră, a colegilor”, a declarat Marta Sandu Ofrim, soprană.

O piesă în care muzica, decorul și personajele îi poartă pe spectatori într-o poveste care pare desprinsă din altă lume.

„Sper ca acest spectacol să rămână și să se dea, pentru că aduce în fața publicului teme extrem de actuale despre izolare socială, despre căutarea iubirii, despre lupta dintre sacru și profan, dintre hedonism și mântuire, artistul chinuit, tenorul chinuit și sper ca oamenii să înceapă să înțeleagă și să guste și această muzică și acest univers Wagnerian extraordinar”, a declarat Cristian Mogoșan, tenor.

Considerat unul dintre cele mai importante titluri ale repertoriului wagnerian, „Tannhäuser” descrie o societate rigidă, în care asceza amoroasă exacerbată într-o poezie trancendentă (sau ipocrită?) nu este egalată decât de brutalitatea, misticismul și machismul personajului principal.

„Este, pe de o parte o refacere a unui cadru original, o lume medivală, pe de altă parte, acest cadru este adus în zilele noastre prin joc, prin modul de a-l înțelege, prin modul de a transmite oamenilor, foarte sensibil, foarte direct, cu foarte multă dinamică. Pe scenă s-a lucrat foarte mult la mișcări”, a declarat Cristian Mandeal, dirijor.

Spectacolul poate fi văzut pe 1 și 3 octombrie.