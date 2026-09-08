Descoperire arheologică rară din Egiptul Antic: O mastaba veche de 4.400 de ani, care are culorile intacte, a fost găsită în Saqqara

3 minute de citit Publicat la 18:02 08 Sep 2026 Modificat la 18:05 08 Sep 2026

O echipă arheologică spaniolo-egipteană a descoperit la Saqqara un mormânt remarcabil de la sfârșitul Dinastiei a V-a, cu două capele funerare și reliefuri colorate care prezintă scene agricole și procesiuni cu ofrande.

Arheologii, conduși de egiptologul spaniol Josep Cervelló, au descoperit o construcție funerară „impresionantă și frumoasă”, datând de la sfârșitul Dinastiei a V-a a Vechiului Regat al Egiptului (2494–2345 î.Hr.), în necropola de la Saqqara, la sud-vest de Cairo.

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor desfășurate în această vară de Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB) și Consiliul Suprem al Antichităților din Egipt.

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Mastaba costruită la comanda unui înalt funcționar

Este vorba despre o mastaba excepțională, cu două capele funerare, construită la comanda lui Yunmen, un înalt funcționar din timpul faraonului Djedkare Isesi. Acesta a dispus ca și tatăl său, Iti, un funcționar de rang inferior, să fie înmormântat acolo.

O mastaba este un tip de mormânt monumental din Egiptul antic, construit deasupra unei camere funerare îngropate în pământ. Pe scurt, arată ca o construcție dreptunghiulară, cu pereți ușor înclinați și acoperiș plat, realizată din piatră sau cărămidă.

Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a confirmat că mormântul datează de la sfârșitul Dinastiei a V-a, din timpul domniei faraonului Djedkare Isesi, și se află în necropola Mariette, în nordul orașului Saqqara.

Potrivit autorităților egiptene, monumentul conține două capele funerare aparținând celor doi oficiali, Younmin și tatăl său, Ity.

Potrivit Universității Autonome din Barcelona, mormântul a făcut posibilă identificarea unor personaje de mare interes istoric, social și cultural. Pentru echipa arheologică, descoperirea a fost și o surpriză datorită bogăției și frumuseții monumentului.

Culorile originale intacte

Printre cele mai importante elemente se numără un arhitrav de înaltă calitate și texte funerare adaptate statutului și funcțiilor ocupate de proprietarul mormântului.

Ministerul egiptean subliniază, de asemenea, starea excepțională de conservare a scenelor și reliefurilor. Acestea prezintă activități agricole și procesiuni cu ofrande, iar multe dintre reprezentări și-au păstrat culorile originale.

Decorațiunile includ și reprezentări ale măgarilor și ale altor animale, oferind cercetătorilor informații importante despre viața cotidiană și activitățile economice din Egiptul antic.

Potrivit autorităților egiptene, descoperirea oferă date noi și valoroase despre arhitectura, arta și viața administrativă a Egiptului antic de la sfârșitul Dinastiei a V-a.

Săpăturile dezvăluie viața de zi cu zi din necropola de la Saqqara

Pe lângă valoarea sa istorică și științifică, mastaba se remarcă prin frumusețea sa. Arheologii consideră că mormântul dublu ar putea reflecta ascensiunea socială a lui Yunmen, fiul unui funcționar provincial care a ajuns într-o poziție importantă în administrația centrală și care a dorit să-și împartă destinul funerar cu tatăl său.

Zona este cunoscută încă din timpul săpăturilor efectuate de Auguste Mariette în secolul al XIX-lea, însă nu fusese niciodată studiată și documentată în profunzime.

Cercetarea a urmărit să reconstruiască topografia necropolei de la Saqqara și să înțeleagă acest spațiu ca pe un loc viu, în care egiptenii antici aduceau ofrande și lucrau în permanență la construirea monumentelor funerare.

Scopul cercetătorilor este de a înțelege modul în care era organizată și funcționa necropola, de la străzi și piețe până la circulația oamenilor și desfășurarea ritualurilor funerare.

Analiza hărților și reconstruirea configurației zonei i-au condus pe cercetători către o mastaba necunoscută anterior, precum și către indicii privind existența altor două construcții funerare în apropiere.

Arheologii speră să poată cerceta și aceste două structuri în sezoanele viitoare de săpături.

Descoperirea este importantă nu doar pentru ceea ce dezvăluie despre elitele Egiptului antic, ci și pentru informațiile oferite despre oamenii obișnuiți, activitățile agricole și ritualurile care se desfășurau în jurul marilor necropole.

Faptul că numeroase reliefuri și-au păstrat culorile originale după aproximativ 4.400 de ani face ca monumentul să fie deosebit de valoros pentru cercetători. Scenele oferă o imagine rară asupra lumii Egiptului antic, într-o perioadă în care administrația, agricultura și ritualurile funerare erau strâns legate de dezvoltarea necropolei de la Saqqara.

Misiunea arheologică spaniolo-egipteană va continua cercetările în zonă, cu scopul de a documenta și înțelege mai bine organizarea necropolei și monumentele funerare care încă se află ascunse sub nisipurile de la Saqqara.