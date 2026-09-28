Războiul trenurilor: Dronele Ucrainei au început să atace căile ferate ruse. Rușii distrug și ei 40 de locomotive ucrainene pe lună

Rușii au bombardat pe 12 septembrie un tren ucrainean de pasageri la granița cu Polonia. Foto: Profimedia Images

Ucraina a început să atace infrastrucrura feroviară a Rusiei. Drone kamikaze ucrainene au atacat luni dimineața infrastructura feroviară din regiunea rusă Briansk. Atacurile au provocat prăbușirea parțială a unui pod feroviar în zonă și deraierea unui tren cu 10 vagoane, a anunțat guvernatorul interimar al regiunii, Iegor Kovalciuk, citate de The Moscow Times.

În regiunea rusă Unech, un tren de marfă cu 18 vagoane a deraiat, de asemenea, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii feroviare.

Un al treilea atac cu drone kamikaze ucrainene a avut loc în regiunea Navlinski: exploza unei drone a avariat calea ferată, dar traficul feroviar nu a fost perturbat, au spus autoritățilr ruse.

Acestea sunt primele astfel de atacuri cu drone ale Ucrainei asupra căii ferate și infrastructurii feroviare a Rusiei. De la începutul războiului ruso-ucrainean, au existat mai multe sabotaje și distrugeri ale căilor ferate pe teritoriul Rusiei.

Astfel, în vara anului 2025, în regiunea Briansk, 7 persoane au murit și alte peste 100 au fost rănite, după ce un pod s-a prăbușit peste un tren de pasageri. În iunie anul trecut, calea ferată a fost aruncată în aer în regiunile Voronej și Belgorod.

La mijlocul lunii septembrie 2025, un mecanic de tren a murit, după ce două locomotive diesel au deraiat în regiunea Leningrad. În regiunea Oryol, o explozie a tunat în timpul verificării căilor ferate, ucigând două persoane.

La începutul lunii aprilie a acestui an, șapte vagoane ale unui tren de pasageri care circula de la Celiabinsk la Moscova au deraiat în regiunea Ulianovsk. Trenul era format din 15 vagoane și avea 415 pasageri. Opt persoane au fost rănite. În mai, o femeie a fost rănită, după ce un tren electric a deraiat în regiunea Belgorod.

La rândul său, armata rusă a început să vâneze trenurile de pasageri din Ucraina și să distrugă până la 40 de locomotive pe lună cu ajutorul dronelor de atac. În total, de la începutul invaziei, peste 500 de locomotive ucrainene au fost lovite, dintre care 60% au fost avariate în ultimele opt luni. Majoritatea atacurilor au loc la o distanță de până la 200 km de linia frontului sau de granițele cu Rusia.