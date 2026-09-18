Rusia vânează trenurile de pasageri ale Ucrainei și distruge lunar zeci de locomotive. Atacul de la granița cu Polonia, parte din plan

Rușii au bombardat pe 12 septembrie un tren ucrainean de pasageri la granița cu Polonia. Foto: Profimedia Images

Armata rusă lansează tot mai des atacuri asupra trenurilor de pasageri ucrainene. Loviturile sunt efectuate cu drone cu propulsie reactivă și amenință rețeaua feroviară esențială pentru economia țării, pentru logistica militară și pentru deplasarea civililor, scrie Politico.

Atacurile Moscovei au avariat sau distrus peste 500 de locomotive de la începutul invaziei, în februarie 2022. Mai mult de 60% dintre acestea au fost lovite în ultimele opt luni.

În prezent, compania de căi ferate ucrainene pierde între 37 și 40 de locomotive pe lună, arată publicația citată.

Ministerul rus al Apărării a admis că atacă trenurile din Ucraina și a descris aceste acțiuni ca fiind parte a unei strategii de distrugere a logisticii ucrainene utilizate pentru transportul armamentului străin, destinat efortului de război al Kievului.

Oficialii ucraineni spun, la rândul lor, că această campanie are un scop mai amplu.

„Rușii urmăresc să izoleze comunitățile din apropierea liniei frontului, să semene panică în rândul localnicilor deja epuizați și să paralizeze economia”, a declarat Oleksandr Pertsovskyi, președintele consiliului de administrație al JSC Ukrzaliznytsia, operatorul feroviar de stat al Ucrainei.

Rușii au făcut rost de antene cu care controlează dronele în timp real

Rusia a început să vâneze sistematic trenurile de pasageri toamna trecută, după ce a intrat în posesia unor antene pentru rețele de tip „mesh” (rețele interconectate).

Această tehnologie permite dronelor să transmită semnale între ele sau să se conecteze la emițătoare terestre din Belarus ori din zonele ocupate ale Ucrainei, oferind operatorilor posibilitatea de a le controla în timp real, în ciuda contramăsurilor de război electronic, și de a lovi ținte în mișcare, precum trenurile.

„Toamna trecută, au lovit un tren în apropiere de Lozova, un oraș din regiunea Harkov, ucigând șase persoane. De atunci, am implementat protocoale de evacuare. Salvăm majoritatea pasagerilor, dar rușii continuă să ne distrugă locomotivele”, a spus Pertsovskyi.

Rusia utilizează în principal drone cu propulsie cu reacție împotriva trenurilor. Este o amenințare căreia Ucraina nu a reușit încă să-i facă față în mod eficient.

În timp ce Ministerul ucrainean al Apărării lucrează la o soluție împreună cu producători de sisteme antidronă, compania Ukrzaliznytsia dezvoltă un model de transport integrat, care să permită transportul pasagerilor cu autobuzul, în situațiile în care trenurile sunt lovite.

Majoritatea atacurilor au loc pe o rază de 200 de kilometri de la linia de contact cu forțele ruse sau de la granița cu Rusia și afectează regiuni din estul și sudul Ucrainei. Însă Moscova și-a extins recent atât aria geografică a operațiunilor, cât și gama țintelor vizate.

„În prezent, rușii folosesc antene amplasate în Belarus pentru a lovi și regiunile vestice ale Ucrainei”, a precizat șeful operatorului feroviar ucrainean.

Speculații că Rusia a vrut să-i ucidă pe diplomații europeni care părăseau Ucraina

Această extindere a ariei de atac a fost evidentă weekendul trecut, în apropierea graniței cu Polonia, unde o dronă rusească a lovit un tren. S-a întâmplat la scurt timp după ce un alt tren, care transporta consilieri europeni pe probleme de securitate și foști lideri, între care fostul premier britanic Boris Johnson, plecase din aceeași gară.

Deși diplomații trecuseră deja granița în Polonia la momentul atacului, oficialii ucraineni estimează că este foarte probabil ca ținta vizată de dronă să fi fost trenul diplomatic, care plecase mai devreme decât era programat.

„Ultimele atacuri din apropierea graniței cu Polonia demonstrează că un obiectiv suplimentar al Moscovei este creșterea riscurilor pentru oaspeții noștri străini, parteneri, diplomați, politicieni și jurnaliști. Rușii vor ca și aceștia să se teamă să călătorească în Ucraina. Faptul că rămânem deschiși și suntem un punct de interes pentru lume îi scoate din sărite pe ruși”, a conchis Oleksandr Pertsovskyi.

Cum s-a văzut atacul rusesc asupra trenului ucrainean de la granița cu Polonia prin ochii călătorilor

Yulia Chykolba, directoarea pentru Ucraina a organizației Centre for Information Resilience, călătorea de la Kiev spre Chełm, în Polonia, cu un alt tren, în ziua atacului de la graniță.

„Am avut o întârziere de șapte ore. A trebuit să fim evacuați de două ori din cauza acelei dronei”, a povestit ea. Personalul feroviar le-a cerut pasagerilor să părăsească vagoanele și să se îndepărteze cât mai mult posibil de tren.

„Apoi am văzut drona apropiindu-se. Era aceeași care a lovit ulterior un tren aflat mai aproape de graniță. A fost înfricoșător”, a spus Chykolba, care, din cauza întârzierii, a pierdut zborul de legătură. În cele din urmă, a ajuns la destinație, în Olanda, cu aproximativ 12 ore mai târziu decât plănuise.

Locomotivele distruse, greu de înlocuit

Ucraina are nevoie de fonduri pentru reparații, precum și de locomotive și piese de schimb compatibile. Fiecare locomotivă nouă costă aproximativ 5 milioane de euro.

„Repararea locomotivelor este o prioritate esențială: avem nevoie de piese de schimb, materiale și personal care să efectueze reparațiile non-stop. Avem parteneri de încredere care ne sprijină în acest demers, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială, însă ritmul distrugerilor este atât de susținut, încât resursele noastre financiare sunt insuficiente”, a explicat șeful JSC Ukrzaliznytsia.

Doar banii nu vor rezolva problema. Ukrzaliznytsia utilizează un ecartament de 1.520 de milimetri, spre deosebire de standardul de 1.435 de milimetri folosit în cea mai mare parte a Europei, ceea ce limitează parcul de material rulant pe care partenerii îl pot transfera rapid.

Doar statele baltice și Finlanda utilizează echipamente similare. Lituania s-a angajat să trimită locomotive Ucrainei, ca parte a pachetului său de sprijin pentru perioada de iarnă. Ucraina colaborează și cu alți parteneri pentru a obține asistență feroviară suplimentară.

Între timp, Ukrzaliznytsia elaborează modele pentru toate scenariile posibile.

„Avem planuri operaționale pentru a asigura un echilibru în privința siguranței, însă nu luăm în calcul un scenariu în care să ne oprim. Așa cum țara noastră nu ia în considerare abandonarea luptei, nici calea ferată nu ia în calcul, în mod firesc, sistarea operațiunilor”, a conchis Oleksandr Pertsovskyi.