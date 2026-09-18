Sunt din nou alegeri în Germania, în Berlin și Pomerania de Vest. Sondajele dau scoruri uluitoare pentru AfD

AfD a organizat un miting înainte de alegerile de duminică, 20 septembrie. Foto: Getty Images

La zece zile de la înfrângerea zdrobitoare de la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, CDU se luptă pentru supraviețuirea sa politică într-un alt land, unde alegătorii sunt chemați la urne duminică. Alegeri vor avea loc în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, situat tot în Germania de Est, dar și în Berlin. Ultimele sondaje au fost făcute publice vineri seara de ZDF și indică o nouă victorie răsunătoare pentru AfD, în timp ce partidul lui Merz ar obține 6% din voturi în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest. Partidul riscă să nu facă pragul electoral.

Potrivit sondajului citat de Bild, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, AfD va ieși pe locul doi, după SPD (Partidul Social Democrat din Germania), și va obține 36% dintre voturi. CDU se află pe locul patru în acest sondaj, la foarte mare distanță de AfD și SPD.

Sondaj pentru alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Vest:

SPD: 37%;

AfD: 36%;

Partidul Stângii: 9%;

CDU: 6%;

Verzii: 5%;

BSW: 4%;

La alegerile din Berlin, sondajul publicat de ZDF plasează CDU pe locul doi, la doar două procente distanță de AfD.

Sondaj pentru alegerile din Berlin:

Partidul Stângii: 22%;

CDU: 20%;

AfD: 18%;

SPD: 12%;

Verzii: 15%;

BSW: 4%;

La alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, AfD a obținut 43,8% din voturi.

O victorie a AfD în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, care are o populație de peste 1,5 milioane de locuitori, ar putea avea repercusiuni naționale pentru Merz și coaliția sa de creștin-democrați și social-democrați, potrivit Financial Times.

Astfel, formațiunea lui Merz - CDU (creștin-democrații) - a scăzut sub 7 la sută în acest land și riscă să nu atingă pragul de 5 procente necesar pentru a intra în adunarea regională, ceea ce ar fi o lovitură serioasă pentru Merz, care se confruntă deja cu o scădere în sondaje și o rebeliune internă în partidul său.

Tensiuni în CDU

CDU (creștin-democrații), formațiunea condusă de cancelarul Friedrich Merz, se luptă pentru supraviețuirea politică în landul Mecklenburg-Western Pomerania, relatează Bild. Sondajele arată că la alegerile regionale care vor avea loc duminică, 20 septembrie, CDU va obține doar 6% din voturile exprimate, în timp ce AfD se îndreaptă spre o nouă victorie uluitoare, fiind creditată cu un scor de 36%.

Din ce în ce mai mulți politicieni CDU spun că este momentul ca partidul de centru-dreapta să renunțe la așa numitul „cordon sanitar”, adică refuzul de a colabora sub orice formă cu extremiștii de la AfD. Totuși, liderul filialei landului, Daniel Peters, a rămas ferm că CDU trebuie să păstreze distanța de AfD.

Sascha Ott, vicepreședintele organizației districtuale CDU din Vorpommern-Greifswald, este probabil cel mai cunoscut reprezentant al mișcării din interiorul CDU care se opune cordonului sanitar.

„Trebuie să fim deschiși și să căutăm partenerul de coaliție care este posibil și cel mai potrivit pentru noi. Acesta ar putea fi, desigur, și AfD, dacă asta își doresc alegătorii”.

CDU nu ar mai trebui să excludă o coaliție cu AfD, a mai spus el. În opinia sa, strategia de până acum a eșuat. Cordonul sanitar nu a slăbit AfD, ci a făcut ca CDU să se restrângă și mai mult.

Ott nu este singurul care critică strategia CDU față de AfD. Axel Hochschild, fost președinte al CDU în Greifswald, cere, de asemenea, conducerii partidului să renunțe la actuala strategie.

Politicianul local are o experiență politică bogată și contestă de doi ani excluderea sa din partid, după ce a militat la nivel local pentru cooperarea cu AfD.

„Ne-am împins susținătorii către AfD. 'Firewall-ul' și tabuurile de gândire trebuie să dispară”, a spus Hochschild. Deși un guvern comun cu AfD nu trebuie să fie neapărat obiectivul, dacă aceasta este cea mai bună soluție pentru Mecklenburg-Pomerania Occidentală, CDU nu ar trebui să închidă ochii în fața acestei posibilități, a adăugat el.

Conducerea CDU rămâne fermă

Totuși, conducerea partidului vede lucrurile într-o lumină complet diferită. Liderul filialei landului, Daniel Peters, a spus că „respingem coaliții sau forme similare de cooperare cu Partidul Stângii și cu AfD”.

Peters a vorbit recent și despre o „luptă pentru supraviețuire” a CDU, într-un interviu pentru Welt.

Totuși această dezbatere are loc într-un moment inoportun pentru CDU. Candidatul principal al AfD din land, Leif-Erik Holm, a profitat imediat de ocazie pentru a-i ataca pe creștin-democrați. „Presiunea crește”, a spus el. CDU este acum doar „o trambulină pentru politicile de stânga și ecologiste”.