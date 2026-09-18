Americanii au început construcția zidului de la graniţa cu Mexic în regiunea Big Bend din Texas, deşi mai mulţi localnici au protestat

Americanii au început construcția zidului de la graniţa cu Mexic în regiunea Big Bend din Texas. Sursa foto: Profimedia

Administrația Trump a început construcția zidului de frontieră pe un segment din regiunea Big Bend, în vestul statului Texas. Aceasta reprezintă prima lucrare majoră de construcție într-o zonă a graniței dintre SUA și Mexic unde planurile administrației s-au lovit de o opoziție puternică, notează AP.

Startul lucrărilor marchează o etapă importantă în planul administrației, în valoare de 46 de miliarde de dolari de a securiza frontiera cu ziduri, bariere, drumuri și sisteme tehnologice, în încercarea de a onora o promisiune electorală cheie a președintelui Donald Trump: finalizarea zidului.

Totodată, acest pas vine în contextul în care Agenția pentru Vămi și Protecția Frontierelor (CBP) anunță că a dublat ritmul de construcție a zidului de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic.

CBP a precizat că „se desfășoară lucrări de instalare a panourilor zidului de frontieră” pe un segment de 47 de mile (aproximativ 75 km) din comitatul Hudspeth, în vestul Texasului, zonă cunoscută sub numele de „Big Bend 1”. Proiectul cuprinde în total cinci sectoare care alcătuiesc regiunea Big Bend, întinsă pe o distanță de aproximativ 500 de mile (circa 800 km), pornind dintr-o zonă a comitatului Hudspeth, situată la sud de El Paso, și ajungând până la lacul Amistad.

Agenția nu a precizat când au fost instalate panourile. Pe o hartă de pe site-ul agenției, unde sunt publicate actualizări privind construcția zidului de-a lungul întregii frontiere de sud, o fotografie înfățișa o macara ridicând și poziționând unul dintre panourile de oțel ale zidului, înalte de aproximativ 9 metri, sub privirile muncitorilor.

Această nouă activitate a fost distinctă de un proiect de infrastructură la frontieră din Parcul Național Big Bend, situat în apropiere, unde administrația a suspendat temporar lucrările, încercând astfel să intre în dialog cu cei care se opun proiectului.

Proprietarii de terenuri se opun

În regiunea extinsă Big Bend din Texas, CBP s-a lovit de o opoziție din partea proprietarilor de terenuri, a grupurilor ecologiste, a oamenilor de afaceri și a crescătorilor de animale, care susțin că această zonă izolată nu reprezintă un punct intens tranzitat de imigranții ilegali.

Activiștii au declarat vineri că vor continua să se opună proiectelor de infrastructură la frontieră în restul regiunii Big Bend, chiar și în timp ce panourile erau deja instalate.

Clara Benson, una dintre fondatoarele coaliției „No Big Bend Wall”, care luptă împotriva planurilor CBP, a declarat vineri, într-un interviu, că organizația a primit informații despre camioane care transportau materiale în zona izolată de-a lungul râului Rio Grande și despre faptul că antreprenorii curățau terenuri pentru a depozita aceste materiale.

Însă, vorbind din Washington, D.C., unde ea și alți membri ai coaliției se întâlneau cu parlamentari, aceasta a declarat că organizația sa și celelalte grupuri vor continua să lupte împotriva planurilor de construire a zidului în întreaga regiune.

„Vom continua să luptăm pentru acest pământ, indiferent de rezultat. Vom lupta până la capăt”, a declarat Benson. „Dacă stai de vorbă cu oamenii din vestul Texasului, aceștia spun că, și dacă va fi ridicată, vor lupta pentru a obține demontarea ei. Așadar, această luptă nu s-a încheiat.”

SUA ridică 19 km de bariere pe săptămână

Anunțul vine în contextul în care administrația accelerează implementarea unui plan de a acoperi întreaga frontieră cu o combinație de bariere din stâlpi de oțel cu înălțimea de aproximativ 9 metri (30 de picioare), concepute să oprească trecerea vehiculelor, noi drumuri de patrulare și diverse tehnologii menite să descurajeze și să detecteze migranții sau traficanții care încearcă să traverseze granița.

Agenția pentru Protecția Vămilor și a Frontierelor (CBP) a precizat că ridică, în medie, 19 kilometri (12 mile) de bariere pe săptămână de-a lungul frontierei de 3.200 de kilometri (2.000 de mile) cu Mexicul și că a atins recent pragul de 320 de kilometri (200 de mile) de bariere noi construite de la preluarea mandatului de către administrația Trump.

Media de 12 mile pe săptămână este dublă față de ritmul menționat la începutul acestui an de șeful agenției, Rodney Scott.

Agenția s-a confruntat cu opoziția unor grupuri de ecologiști, a unui mic oraș îngrijorat că zidul ar putea provoca inundații în zonă, a nativilor americani care susțin că lucrările de construcție afectează situri sacre și a proprietarilor de terenuri care afirmă că proiectul le încalcă dreptul de proprietate.

În Texas, o mare parte a opoziției s-a concentrat asupra planurilor agenției vizând Parcul Național Big Bend, situat în sud-vestul statului, de-a lungul fluviului Rio Grande și fiind o atracție pentru turiști din întreaga lume. Totuși, în amonte și în aval de parc, mare parte din terenuri aparțin unor proprietari privați, mulți dintre aceștia opunându-se demersurilor guvernului.

La începutul acestei săptămâni, proprietari de terenuri, crescători de animale și oameni de afaceri din regiunea Big Bend, alături de o organizație non-profit dedicată protejării peisajului și patrimoniului local, au intentat un proces pentru a bloca planurile administrației.

De asemenea, activiști și proprietari de terenuri au participat la ședințe la nivel de comitat pentru a-i îndemna pe aleșii locali să nu colaboreze cu firmele contractate de CBP pentru construirea zidului, iar mulți proprietari au refuzat să le permită reprezentanților autorităților sau contractorilor accesul pe terenurile lor în vederea efectuării de măsurători.