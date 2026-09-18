MAE condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate din Ucraina și în Transnistria: „Nu pot produce efecte juridice”

2 minute de citit Publicat la 19:56 18 Sep 2026 Modificat la 19:56 18 Sep 2026

Rusia organizează, între 18 și 20 septembrie, alegeri pentru Duma de Stat. Foto: Profimedia Images

România condamnă alegerile pe care Rusia le organizează în acest weekend în teritoriile ocupate din Ucraina, dar și deschiderea unor secții de votare în Transnistria fără acordul autorităților de la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe spune că Moscova încalcă astfel dreptul internațional și încearcă să legitimeze controlul asupra unor teritorii care nu îi aparțin.

Rusia organizează, între 18 și 20 septembrie, alegeri pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului. Este primul scrutin parlamentar din Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

MAE a reacționat vineri la decizia Moscovei de a organiza votul inclusiv în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă desfășurarea ilegală, în perioada 18-20 septembrie 2026, în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, precum și deschiderea unor secții de votare pentru scrutinul menționat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale”, transmite MAE.

Ministerul arată că organizarea alegerilor în teritoriile ocupate ale Ucrainei reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional”.

„România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecințele acțiunilor ilegale ale Federației Ruse și subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional al teritoriilor respective”, se mai arată în comunicat.

MAE condamnă și organizarea votului în Transnistria

România critică și decizia Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților Republicii Moldova.

„Acest demers încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și vine în totală contradicție cu eforturile autorităților de la Chișinău și ale partenerilor internaționali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene”, transmite MAE.

Bucureștiul își reafirmă, în același timp, sprijinul pentru „suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional” și respinge acțiunile prin care Rusia încearcă să schimbe unilateral situația acestor teritorii.

Primele alegeri parlamentare din Rusia de la începutul războiului

Rușii votează timp de trei zile, între 18 și 20 septembrie, pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat. Partidul Rusia Unită, formațiunea susținută de Vladimir Putin și care controlează în prezent camera inferioară a Parlamentului, este așteptat să își păstreze poziția dominantă. Scrutinul are loc într-un sistem politic puternic controlat de Kremlin, iar majoritatea candidaților care s-au opus războiului nu au putut intra în cursă.

Votul este organizat și în părțile ocupate de Rusia din regiunile ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, teritorii pe care Moscova a anunțat că le-a anexat, deși nu le controlează în totalitate. Rusia organizează alegeri și în Crimeea, peninsula ucraineană anexată în 2014.

Vladimir Putin a prezentat scrutinul drept un indicator al sprijinului populației pentru direcția politică a Kremlinului și pentru războiul din Ucraina.