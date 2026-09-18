Ce le transmite Nicușor Dan partidelor după desemnarea lui Siegfried Mureșan: Suntem deja într-o zonă de iresponsabilitate colectivă

Președintele Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a făcut vineri, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, un nou apel la partidele politice să ajungă la o înțelegere pentru formarea unui guvern și a avertizat că România se află deja „într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”. Șeful statului spune însă că situația nu trebuie prezentată „într-o cheie apocaliptică” și că instituțiile au continuat să funcționeze în lunile de criză, chiar dacă numeroase decizii și investiții au fost puse în așteptare.

Declarațiile vin la o zi după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liberalul are la dispoziție zece zile pentru a forma un Cabinet și a cere votul de încredere al Parlamentului.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina.

Întrebat dacă partidele ar da dovadă de iresponsabilitate în cazul în care nu ar vota un guvern condus de Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a răspuns:

„Deja noi suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Eu fac apel la partide să găsească o soluție să treacă un guvern”.

Nicușor Dan: „Nu cred că e bine să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică”

Președintele a vorbit și despre efectele pe care prelungirea crizei politice le are asupra României. Nicușor Dan a atras atenția că lipsa unui guvern cu puteri depline afectează inclusiv investițiile, dar a insistat că statul român a continuat să funcționeze în această perioadă.

„Aici trebuie să punem o nuanță, pentru că nu cred că e bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită, să prezentăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval, România a realizat PNRR 92%, se putea mai bine, dar și mult mai rău după cum începuse, programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun, legi importante în Parlament au trecut în sesiuni extraordinare, deci statul român a funcționat în toată această perioadă”.

„Evident că, cu un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în așteptare. Nimeni nu investește într-o țară în care nu știi care va fi viitorul guvern”, a adăugat președintele.

Mai rămâne varianta unui premier independent sau a unui guvern tehnocrat?

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă varianta unui premier independent sau a unui guvern tehnocrat rămâne pe masă în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește să obțină voturile necesare în Parlament.

Președintele nu a vrut să spună ce va face în acest scenariu și a explicat că, în timpul consultărilor de joi, le-a prezentat liderilor politici toate variantele posibile.

„Eu ieri am prezentat liderilor toate scenariile posibile și, pe fiecare dintre scenarii, ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați să îl urmeze și, în funcție de asta, am ales. Mai departe, în aceste 10 zile în care am dat mandat și sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii.”

Nicușor Dan, despre liderul care i-a spus „România e problema ta, partidul e problema mea”

Șeful statului a fost întrebat și cine este liderul politic despre care a dezvăluit joi că i-a spus, în timpul negocierilor, că „România e problema ta, partidul e problema mea”.

Nicușor Dan nu a vrut să-i dezvăluie identitatea: „Un lider de partid din România. Nu vreau să calific această afirmație, ci vreau să mă raportez la întreg spectrul politic și la cum au văzut ei toată această perioadă. Au fost sute de ore de discuții și, încercând să înțeleg motivația celui din fața mea, de cele mai multe ori am văzut motivație de partid, nu una națională”.

Președintele dezvăluise cu o zi înainte că unul dintre liderii de partid i-a spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”, fără să precizeze despre cine este vorba.

De ce Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire

Nicușor Dan a fost întrebat și cum a privit faptul că Siegfried Mureșan nu a acceptat imediat propunerea de a fi desemnat premier și i-a cerut timp să se gândească.

„Mi s-a părut rezonabil. A acționat într-un timp relativ scurt, deci suntem într-o situație de desemnare. Eu l-am sunat să îl anunț că vreau să îl nominalizez, mi-a cerut timp de gândire și, după ce a luat decizia, m-a sunat să îmi spună”.

Președintele a explicat joi că l-a ales pe Mureșan deoarece, în urma consultărilor, era candidatul care avea cele mai multe voturi în spate, în condițiile în care nu exista o majoritate parlamentară conturată.

Întrebat dacă, în cazul în care premierul desemnat constată că nu are suficiente voturi, ar trebui să meargă totuși în Parlament sau să se retragă, Nicușor Dan a evitat să îi facă o recomandare.

„Eu sper ca această nominalizare să ajungă la bun sfârșit. Sunt discuții între partide și politica este despre cum să ajungi la o poziție de mijloc când pozițiile inițiale par ireconciliabile”,

Nicușor Dan, după avertismentul Fitch: România trebuie să rămână recomandată investițiilor

Președintele a fost întrebat și despre avertismentele agențiilor de rating, în contextul în care Fitch a atras atenția că prelungirea crizei politice poate pune în pericol ratingul României, aflat în prezent la limita categoriei recomandate investițiilor.

Nicușor Dan spune că a discutat în această perioadă cu investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor și că a încercat să le transmită că există acord politic pe marile teme care contează pentru România.

„M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor și băncilor, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, cum am dovedit și pe PNRR și SAFE. Evident, e mai bine să ai predictibilitate guvernamentală, dar subliniez că, din perspectiva României, cu cifrele de azi, România trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițiilor”.

De ce nu i-a anunțat pe liderii partidelor înainte de desemnarea lui Mureșan

Nicușor Dan a fost întrebat și de ce liderii partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu au fost informați înainte că acesta urma să fie desemnat pentru funcția de premier.

„Ieri am avut consultări, au fost trei partide care îl propun și l-am informat pe domnul Mureșan”, a răspuns președintele.

Siegfried Mureșan a anunțat vineri că va începe să lucreze la programul de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni îl susțin, însă nu au împreună suficiente voturi pentru o majoritate în Parlament.