iMapp Bucharest Winners League 2026: Program, reguli de acces și restricții de circulaţie în Capitală, pe 19 și 20 septembrie. Sursa foto: Hepta

Pe 19 și 20 septembrie, Piața Constituției devine scena iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026 – PAST. FORWARD., cu două zile de muzică, entertainment și artă digitală, având în centrul programului competiția internațională de video mapping proiectată pe fațada Palatului Parlamentului. Spectacolul de culoare și muzică face parte din seria de evenimente dedicate Zilelor Bucureștiului.

Sâmbătă, 19 septembrie, porțile se deschid la ora 16:00, iar programul începe cu DJ UNDER + MC ANER, urmați de Poltom (live show), care pregătesc atmosfera pentru prima seară de la Piața Constituției. De la ora 20:00, RUDIMENTAL (DJ + Production) urcă pe scenă pentru un live show care aduce la București energia marilor festivaluri internaționale. Cu un sound care combină drum & bass, electronic, soul și pop, trupa britanică este cunoscută pentru piese precum „Feel the Love”, „Waiting All Night”, „These Days” și „Not Giving In”, care vor răsuna pentru prima dată live în inima capitalei, în cadrul iMapp Bucharest.

La ora 21:30 începe iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026, competiția internațională de video mapping care aduce la București șapte artiști și studiouri internaționale, câștigători ai unor competiții de profil din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite ale Americii și Brazilia.

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Fațada Palatului Parlamentului devine, pentru o seară, o suprafață monumentală de proiecție, într-o competiție în care imaginea, arhitectura, tehnologia și muzica se întâlnesc în centrul orașului. Cele șapte lucrări vor fi jurizate de un juriu internațional, iar publicul își va putea alege favoritul prin SMS, la 1755, cu tarif normal, contribuind la desemnarea Premiului Publicului.

Seara va include și „NADIA – The Perfect 10”, un spectacol de video mapping, semnat de Mindscape și Carmen Lidia Vidu, dedicat campioanei Nadia Comăneci și momentului istoric al primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. La 50 de ani de la acea performanță, povestea Nadiei este spusă la București la scară monumentală, pe fațada uneia dintre cele mai recognoscibile clădiri ale lumii.

Duminică, 20 septembrie, Zilele Bucureștiului continuă de la ora 12:00, cu muzică, entertainment și zone de food & drinks, într-un program construit pentru o zi întreagă în Piața Constituției. Începând cu ora 16:00, atmosfera va fi întreținută de DJ UNDERR, MC ANER și DJ OLiX. Seara va continua, de la ora 20:00 cu proiecțiile de video mapping câștigătoare ale actualei ediții, urmate de show-ul susținut de WHOMADEWHO (Hybrid + DJ Set), care va urca pe scenă la ora 20:30, încheind astfel un weekend dedicat orașului.

Program iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026 | Piața Constituției

Sâmbătă, 19 septembrie:

16:00 – Deschiderea porților | Muzică, entertainment, food & drinks;

16:00 – DJ UNDERR + MC ANER;

18:30 – Poltom – live show;

20:00 – RUDIMENTAL (DJ + Production) – live show;

21:30 – iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE – Competiția internațională de video mapping;

Moment special: „NADIA – The Perfect 10”.

Duminică, 20 septembrie:

12:00 – Deschiderea porților | Muzică, entertainment, food & drinks;

12:00 – Ambient music by KISS FM;

16:15 – DJ UNDERR + MC ANER;

17:15 – DJ OLiX+ MC ANER;

18:15 – DJ UNDERR + MC ANER;

19:15 – DJ OLIX + MC ANER;

20:30 – WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show.

Informaţii pentru public – iMapp Bucharest 2026

Accesul la iMapp Bucharest este gratuit și se face prin porțile special amenajate pe Bulevardul Libertății, în proximitatea intersecțiilor cu Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite. La intrare, participanții vor trece printr-un control de securitate, iar bagajele vor fi verificate. În cazul atingerii capacității maxime, accesul poate fi restricționat temporar.

Copiii sub 14 ani pot participa doar însoțiți de un adult, iar minorii de 14 ani și peste pot intra neînsoțiți, cu un act de identitate valabil.

Spre deosebire de ediția precedentă, accesul cu animale NU este permis în perimetrul evenimentului.

Laserele, dronele, articolele pirotehnice, armele și alte obiecte sau materiale care pot pune în pericol siguranța participanților sunt interzise. Lista completă a obiectelor și materialelor interzise poate fi consultată în regulamentul de participare și acces, disponibil pe canalele oficiale iMAPP Bucharest și ARCUB.

Transport şi circulaţie la iMapp Bucharest 2026

Pentru deplasarea către și de la eveniment, organizatorii recomandă utilizarea transportului public.

În serile de 19 și 20 septembrie, transportul public de noapte va fi suplimentat în zonele Unirii, Izvor, Calea 13 Septembrie și Hotel Horoscop, în intervalul 23:00 - 02:00, conform informațiilor comunicate de STB. Totodată, începând din 18 septembrie, ora 12:00, sunt instituite restricții de circulație pe Bd. Unirii, între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției, și pe Bd. Libertății, între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite.

Participanții sunt încurajați să își planifice din timp deplasarea și să opteze pentru transportul public.

Acces pentru toţi la iMapp Bucharest 2026

iMapp Bucharest este accesibil persoanelor cu dizabilități, cu platformă dedicată pentru acestea și însoțitorii lor și toalete adaptate. Echipele de organizare și securitate sunt pregătite să ofere sprijin atunci când este necesar.

În perimetrul evenimentului este asigurată asistență medicală, iar participanții sunt rugați să respecte indicațiile personalului și să identifice, la sosire, cea mai apropiată ieșire de urgență.

Spectacolele pot include niveluri sonore ridicate și lumini puternice. Pentru copiii mici sunt recomandate căști de protecție auditivă, iar persoanele cu epilepsie sau fotosensibilitate sunt rugate să țină cont de efectele vizuale ale show-urilor.

Publicul alege una dintre cele 7 lucrări

În cadrul iMapp Bucharest Winners League, în seara zilei de sâmbătă, publicul își poate exprima preferința pentru una dintre cele 7 lucrări prin SMS la 1755, cu tarif normal. Votarea se deschide după prezentarea ultimei lucrări, la semnalul START VOT, și se încheie la STOP VOT. Intervalul de vot va fi anunțat pe ecran în timpul evenimentului.

iMapp, în online

Pentru cei care nu pot ajunge în Piața Constituției, competiția internațională Winners League va putea fi urmărită și online, prin live stream pe canalul de YouTube ARCUB și pe pagina de Facebook IMapp.

Programul complet pentru iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026 – PAST. FORWARD., regulamentul de participare și acces, precum și informațiile actualizate despre transport și restricțiile de circulație sunt disponibile pe paginile oficiale iMAPP Bucharest și ARCUB, pe arcub.ro și imapp.ro.