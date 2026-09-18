Doi soți români riscă ani grei de închisoare în SUA, pentru că și-au uitat copilul de 5 ani în mașină, pe caniculă, și a murit

Anca și Mihail Sabo aveau împreună cinci copii. Sursa cplaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Peoria Police Department

Doi părinţi români au fost arestaţi în Statele Unite, după ce fiul lor cel mic a murit pentru că a fost uitat în maşină timp de aproape trei oare, deşi afară erau peste 40 de grade Celsius. Ei sunt acuzaţi de omor prin neglijenţă şi de abuz asupra copilului care avea cinci ani. Anca și Mihail Sabo aveau împreună cinci copii, iar în ziua tragediei, familia se întorsese de la un botez.

Anca și Mihail Sabo, originari din Baia Mare şi stabiliți în Peoria, un oraş din Arizona, au fost reținuți și puși sub acuzare pentru omor din culpă și rele tratamente aplicate unui minor, după ce băiatul lor de cinci ani a fost găsit inconştient în autoturismul parcat lângă locuinţa lor, duminică, 13 septembrie, a transmis Departamentul de Poliție din Peoria (PPD), relatează publicaţia People.

Ancheta preliminară arată că familia se întorsese acasă de la biserică în jurul orei 13:00, ora locală a statului Arizona, după botezul unui alt copil. La aproape trei ore distanţă, Anca și Mihail Sabo au observat dispariţia şi au început să-l caute pe mezinul familiei.

Jurnaliştii de la People au scris că, în jurul orei 15:45, părinţii au observat că băiatul lipseşte, au început să-l caute şi, totodată, au sunat la serviciul unic de urgenţă 911. Anca Sabo a fost cea care l-a găsit pe fiul ei cel mic în maşină, însă, nu avea semne vitale.

Familia l-a scos din mașină pe băiatul de cinci ani înainte de sosirea polițiștilor la fața locului și a efectuat manevre de resuscitare, a relatat AZ Family. Ulterior, copilul a fost transportat la spital, însă, medicii nu au putut să-i facă inima să pornească din nou şi au declarat decesul.

Potrivit anchetatorilor, mama i-ar fi cerut soţului să-l aducă pe mezin în casă, iar bărbatul i-ar fi spus fiului de 14 ani să se ocupe de fratele său mai mic. Adolescentul a declarat în instanţă că nu îşi mai aminteşte să fi primit această solicitare.

"Se pare că a existat o neînțelegere între membrii familiei cu privire la cine urma, de fapt, să-l scoată pe copil din mașină", a precizat poliția într-un comunicat, potrivit People.

Anca și Mihail au ajuns în instanță luni, 14 septembrie. Avocatul lor a calificat moartea minorului drept un "accident tragic" și a susținut că acuzațiile de omor din culpă și rele tratamente aplicate unui copil nu sunt justificate în acest caz, cconform publicaţiei AZ Family. Anca și Mihail Sabo aveau împreună cinci copii.

Judecătorul a stabilit o cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare dintre părinți, condiționată de obligația de a se prezenta în instanță, a transmis ABC15 Arizona.

Anca și Mihail Sabo au primit interdicția de a lua legătura unul cu celălalt și li s-a permis să își vadă ceilalți patru copii doar sub supravegherea Departamentului pentru Siguranța Copilului sau a unui adult responsabil adecvat. Ancheta pentru moartea fiului lor de cinci ani este în desfășurare.