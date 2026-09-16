Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño

Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii FOTO: Severe Wheather

Un nou vortex polar se formează rapid deasupra Polului Nord, cu un început de sezon peste media obișnuită, însă primele prognoze pe termen lung avertizează asupra unei încetiniri semnificative în ianuarie–februarie 2027. În contextul unui Super El Niño în Pacific, crește probabilitatea unei perturbări stratosferice care ar putea aduce episoade reci și ninsoare în SUA, Canada și unele regiuni ale Europei.

Motorul iernii pornește devreme și viguros

Vortexul polar - circulația atmosferică de iarnă care se întinde de la suprafață până în stratosferă - prinde contur mai devreme și mai intens decât în anul precedent. Analizele recente arată un nucleu rece bine definit și o scădere rapidă a presiunii la aproximativ 30 km altitudine, semne că mecanismul care „ține” aerul polar la latitudini înalte funcționează eficient în această toamnă, potrivit Severe Wheather.

La nivelul stratosferei medii (10 milibari), vânturile sunt organizate circular, iar intensitatea este ușor pestel nine normal pentru mijlocul lui septembrie. Cu alte cuvinte, „motorul” iernii 2026-2027 pornește dintr-o poziție favorabilă.

Semnalul de alertă: încetinire în miezul iernii

Dincolo de startul promițător, modelele sezoniere (ECMWF, UKMO) transmit un mesaj diferit pentru perioada de vârf a iernii. Acestea indică o slăbire a vortexului polar în ianuarie–februarie 2027, cu vânturi stratosferice sub media pe termen lung și anomalii de presiune ridicată în stratosfera medie și inferioară.

Acest tipar este asociat cu o perturbare stratosferică, care poate evolua spre o Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), un eveniment în care temperaturile polare cresc rapid, iar vânturile vestice se inversează. Efectele coboară apoi spre suprafață în 10–30 de zile, modificând tiparele de vreme la latitudini medii.

Super El Niño, catalizatorul posibil al perturbării

Factorul care poate „împinge” vortexul spre destabilizare este un Super El Niño în dezvoltare în Pacificul tropical, cu anomalii termice oceanice de peste +2 °C. Istoric, un El Niño intens tinde să slăbească vortexul polar în a doua parte a iernii, prin amplificarea undelor atmosferice care transportă energie în stratosferă.

Configurația tipică include presiune scăzută în nord-vestul Pacificului (zona Aleutinelor) și presiune ridicată peste Groenlanda/nordul Canadei, un aranjament care favorizează propagarea energiei în sus și crește șansele unei perturbări majore.

Ce înseamnă pentru vremea de iarnă

Dacă perturbarea se confirmă, statisticile pe multiple evenimente SSW sugerează:

SUA (centru/est) și Canada: episoade mai reci decât normal în săptămânile următoare;

Europa de Nord/Centrală: șanse crescute de tipare mai reci, deși răspunsul depinde de configurațiile de presiune existente.

La scară sezonieră, unele prognoze indică pentru Europa un deficit de zăpadă la altitudini mici și medii, cu posibilitatea unor episoade scurte de frig și ninsoare dacă vortexul se destabilizează.

Cum se monitorizează evoluția

Meteorologii urmăresc în special:

vânturile zonale la 10 mb în jurul cercului polar (slăbiri sub medie = risc);

anomalii de înălțime/geopotențial și de presiune în stratosfera polară;

semnale de divizare sau deplasare a nucleului vortexului.

În contextul Super El Niño 2026, acești indicatori vor fi urmăriți îndeaproape din toamnă până în primăvară, pentru a identifica din timp fereastra de risc, cel mai probabil ianuarie 2027.