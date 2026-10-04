De la temperaturi de îngheț la 26 de grade. Vremea se schimbă brusc în România. Bojariu: „Contrastele devin tot mai mari”

În România, vremea este caracterizată, la rândul ei, de contraste puternice. foto: Getty Images

Fenomenele extreme lovesc mai multe regiuni din Europa după o vară care a doborât recordurile de temperatură. Spania și Grecia se confruntă cu inundații provocate de ploile torențiale, iar în Barcelona au fost înregistrate decese. În România, vremea trece de la temperaturi de până la -6 grade Celsius dimineața la valori care vor ajunge la 26 de grade în următoarea săptămână.

În Spania, autoritățile au prelungit și extins codul roșu, fiind anunțate precipitații record în Barcelona și în mai multe zone din Catalonia. Ploile torențiale au provocat inundații și au creat probleme în mai multe regiuni.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis un mesaj în care avertizează că situația este „foarte complicată”, în special în Barcelona, unde au fost înregistrate decese. El le-a recomandat oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare.

Și Grecia se confruntă cu inundații provocate de ploile abundente, mai multe regiuni fiind afectate de fenomenele extreme.

Diferențe mari de temperatură în România

În România, vremea este caracterizată, la rândul ei, de contraste puternice. Temperaturile au coborât dimineața până la -6 grade Celsius, însă în următoarea săptămână sunt așteptate valori de până la 26 de grade.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, pentru Antena 3 CNN, că încălzirea globală creează un fond care influențează fenomenele meteorologice și poate accentua severitatea acestora.

„Vorbim aici, dincolo de această variabilitate naturală, de fundalul pe care încălzirea globală îl asigură tuturor fenomenelor de vreme. Acest fundal al încălzirii globale alimentează cu o cantitate mai mare de căldură, dar și o cantitate mai mare de vapori de apă toate sistemele de vreme care altfel sunt generate de complexitatea sistemului climatic.

Atunci avem precipitații mult mai intense acolo unde ele se produc, cu cantități mai mari de precipitații, în timp scurt. Pe de altă parte, avem contraste puternice mult mai mari. Se face un transport de căldură într-o cantitate mai mare în unele zone și atunci, evident, că avem aceste diferențe de temperatură între regiuni.

Tot acest cadru ne arată cum încălzirea globală nu doar aduce recorduri, dar accentuează severitatea multora dintre fenomene, de altfel normale pentru perioada din an și pentru locul unde ele se dezvoltă”, a declarat Roxana Bojariu.

Debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se va situa sub mediile multianuale în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, iar regimul hidrologic pe râurile interioare va fi la valori cuprinse între 30% şi 80% din mediile lunare, însă valorile ar putea coborî şi sub 30% în bazinele hidrografice Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea.