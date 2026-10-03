Inundații devastatoare în Creta: Zeci de oameni au fost evacuați. Opt muncitori au rămas blocați în Cheile Samariei

Inundații în Creta, Grecia. Foto: Profimedia Images

Furtunile puternice au continuat să lovească insula Creta, sâmbătă, provocând inundații devastatoare pe insula din sud. Autoritățile au intervenit pentru a salva zeci de oameni din calea viiturilor. Cele mai afectate zone au Iraklio, Hania și Rethymno, unde, din cauza ploilor torențiale, râurile s-au revărsat iar apa a ajuns pe drumuri. Opt muncitori au rămas blocați în Cheile Samariei din vestul Cretei, una dintre cele mai populare atracții turistice ale insulei, după ce apele au acoperit traseul, scrie publicația elenă Ekathimerini.

Cei opt muncitori, șase angajați ai Agenției Greciei pentru Mediu Natural și Schimbări Climatice și doi pădurari, au intrat în defileu pe 29 septembrie pentru a lucra și nu au putut ieși din cauza deteriorării condițiilor. Aceștia au rămas blocați la aproximativ 7 kilometri de intrare, de-a lungul defileului de 13 kilometri.

Autoritățile le-au cerut să rămână într-un loc sigur, deoarece condițiile făceau imposibilă evacuarea lor în siguranță.

Unul dintre muncitorii blocați a declarat pentru postul public de radio și televiziune ERT din Grecia că au suficiente alimente și provizii până miercuri și că au rămas în contact cu autoritățile. El a spus că singura modalitate sigură de a pleca era ca apele inundațiilor să se retragă și ploaia să se oprească.

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Přívalové záplavy zasáhly oblast Gouvés na ostrově Kréta, proměnivše silnice v divoké řeky, a voda odnesla auta do moře a velké množství trosek k pobřeží.#FlashFlood #Crete #Greece #Storm #NaturalDisaster pic.twitter.com/0Ez2c3rCfu — Pravda_o_klimatu (@PRAVDAoKLIMATU) October 1, 2026

Autoritățile au emis, sâmbătă, o alertă pentru locuitorii din zona extinsă Mylopotamos din Rethymno, o municipalitate din centrul-vestul Cretei, îndemnându-i să limiteze deplasările și să se mute pe zone mai înalte din cauza ploilor abundente, a inundațiilor și a cantităților mari de moloz de pe drumuri.

Situația a rămas deosebit de dificilă în satul Zoniana, unde râul local s-a revărsat, iar locuințele din apropierea malurilor sale au fost evacuate, potrivit primarului din Mylopotamos, Giorgos Klados. De asemenea, acesta a ordonat evacuarea așezării Dafnedes.

În Zoniana, autoritățile au deschis o parte din drumul principal pentru a permite scurgerea apei acumulate în urma inundațiilor din sat.

De asemenea, au fost raportate pagube extinse la drumuri și infrastructură rurală din jurul Livadiei, unde accesul a fost din nou întrerupt din cauza ploilor abundente care au continuat.

„Situația este tragică în acest moment. Există o problemă serioasă în Mylopotamos. Cerurile s-au deschis”, a declarat Klados pentru site-ul local de știri Cretalive.

În sud-estul Cretei, pompierii au salvat 23 de persoane din vehicule și locuințe în zonele Ferma și Makrys Gialos, lângă Ierapetra. De asemenea, pompierii au primit zeci de apeluri pentru a pompa apa din casele și afacerile inundate.

Drumul care leagă Ierapetra de Siteia, un oraș de pe coasta de est a Cretei, a fost grav avariat, trei secțiuni aflate imediat la est de Ferma fiind blocate. Într-o secțiune, banda de circulație spre est a fost măturată în mare.

Un taxi care transporta trei turiști a fost, de asemenea, luat de pe șosea de apele inundațiilor în timp ce urca o pantă, dar a rămas blocat pe marginea drumului, permițând șoferului și pasagerilor să scape, potrivit ERT.

Creta a înregistrat precipitații excepțional de abundente în timpul furtunilor. Datele de la serviciul meteorologic Meteo al Observatorului Național din Atena au arătat că la Xyloskalo, în unitatea regională Hania, au căzut 318 milimetri de ploaie.

Se aștepta ca ploi abundente și furtuni să continue până sâmbătă după-amiaza, condițiile fiind prognozate să se amelioreze intermitent până duminică dimineața. Autoritățile au menținut un nivel de pregătire sporit în toată Creta, cu personal suplimentar de urgență desfășurat.