Mirabela Grădinaru şi Alexandru Rogobete au participat la lansarea unui program pentru reducerea adicţiilor în rândul tinerilor

Mirabela Grădinaru şi Alexandru Rogobete. Sursa foto: Alexandru Rogobete / facebook

Alexandru Rogobete, fostul ministrul PSD al Sănătăţii, a anunţat că a participat, vineri, alături de Mirabela Grădinaru, partenera Preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare a unui program dedicat adolescenților și tinerilor. "Este un program construit pentru tineri și împreună cu ei, bazat pe comunicare, consiliere și discuții aplicate, care urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și, poate cel mai important, creșterea stării de bine", a transmis Rogobete.

Alexandru Rogobete a mai precizat că trebuie să-i învățăm pe tineri "să vorbească despre problemele lor, să ceară ajutor atunci când au nevoie și să știe că există oameni care îi ascultă".

"Astăzi, am participat, alături de Prima Doamnă a României, doamna Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare a unui program dedicat adolescenților și tinerilor.

Mă bucur cu atât mai mult cu cât acest proiect, pe care l-am început împreună cu Administrația Prezidențială și cu doamna Mirabela Grădinaru în perioada în care conduceam Ministerul Sănătății, a ajuns astăzi să fie implementat și să devină realitate.

Este un program construit pentru tineri și împreună cu ei, bazat pe comunicare, consiliere și discuții aplicate, care urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și, poate cel mai important, creșterea stării de bine.

Cred că educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație. Trebuie să construim un climat de încredere, echilibru și comunicare între adolescenți, părinți, profesori și comunitate. Să îi învățăm pe tineri să vorbească despre problemele lor, să ceară ajutor atunci când au nevoie și să știe că există oameni care îi ascultă.

Așa construim, în timp, o generație mai sănătoasă, mai echilibrată și mai încrezătoare.

Mulțumesc tuturor celor implicați, echipei Administrației Prezidențiale, doamnei Mirabela Grădinaru, OMS România, care a finanțat acest program, și Asociației Zi de Bine pentru implicare și parteneriat.

Cu răbdare, comunicare, calm și echilibru putem duce România în Lumină. O să fie bine", a postat Alexandru Rogobete pe Facebook.