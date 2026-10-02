Nicușor Dan a publicat o fotografie cu Trump, la aproape 2 săptămâni de la întâlnirea de la New York: "SUA se pot baza pe România"

Nicușor Dan a publicat fotografia la aproape două săptămâni de la eveniment. FOTO: X / Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a publicat vineri o fotografie în care apare împreună cu Mirabela Grădinaru alături de președintele american Donald Trump, realizată la recepția organizată de liderul de la Casa Albă la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Nicușor Dan a transmis că România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și că își propune să consolideze această relație.

Nicușor Dan a publicat fotografia la aproape două săptămâni de la eveniment.

"O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump la New York, la recepția pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU.

România prețuiește profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre națiuni.

Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă".

Nicușor Dan a subliniat că România își va respecta angajamentele: "România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și capacitate de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România".

Nicușor Dan a mers la New York pentru Adunarea Generală a ONU, unde a participat și la recepția organizată de Donald Trump pentru liderii prezenți. O întâlnire bilaterală cu președintele SUA nu a fost însă anunțată, anterior, așa cum a explicat ministrul de Externe, Oana Țoiu, la Antena 3 CNN. Ea a spus că România va folosi reuniunea și pentru a strânge sprijin pentru candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei.