Schröder, prietenul lui Putin, a primit un nou rol în Rusia: Fostul cancelar german intră în conducerea unui lanț cu 22 de magazine

1 minut de citit Publicat la 16:54 02 Oct 2026 Modificat la 16:54 02 Oct 2026

Vladimir Putin s-a întâlnit tete-a-tete cu Gerhard Schröder, pe care-l vrea mediator în negocierile cu Europa. FOTO: Hepta

Fostul cancelar german Gerhard Schröder, cunoscut pentru relația apropiată cu Vladimir Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al rețelei de hipermarketuri Globus din Rusia. Numirea vine într-o perioadă în care autoritățile ruse au preluat controlul asupra activelor mai multor companii europene, inclusiv din retail, scrie RBC, citând un reprezentant al OOO „Hyperglobus”, compania care administrează afacerea Globus în Rusia.

Schröder, pe care Putin l-a indicat în trecut drept o posibilă persoană de legătură pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina, se va ocupa de „sprijinirea dezvoltării strategice” a rețelei, care are 22 de hipermarketuri în partea centrală a Rusiei, scrie The Moscow Times.

Decizia a fost luată de adunarea generală a asociaților Hyperglobus, potrivit companiei.

Fostul cancelar, în vârstă de 82 de ani, va participa la conducerea generală a companiei și va contribui la planificarea pe termen lung a activității acesteia pe piața rusă.

Thomas Bruch, acționar al Globus Holding și proprietarul Hyperglobus, a confirmat numirea și a spus că firma are nevoie de „sprijinul de specialitate” al lui Schröder, invocând experiența acestuia în relațiile politice și economice cu Rusia.

În septembrie, Kremlinul a accelerat preluarea activelor unor companii europene. Vladimir Putin a trecut sub administrare temporară active care aparțineau Nestlé, rețelei germane Metro, grupului francez Auchan și Lemana Pro, fosta afacere Leroy Merlin din Rusia.

Hyperglobus, care operează hipermarketuri alimentare din segmentul mediu și mediu-superior în opt regiuni din Rusia, este prezent pe piața rusă din 2006.

La începutul anului 2025, compania s-a desprins de grupul german Globus Holding și a anunțat că își finanțează magazinele din resurse proprii.

Schröder a spus că, „în vremuri de criză”, este important ca relațiile economice și investițiile în Rusia să fie păstrate, pentru că acestea, în opinia sa, „permit părților să se asculte reciproc și să găsească drumuri spre viitor”.

Gerhard Schröder a condus guvernul german între 1998 și 2005. În ultimii ani, el a fost criticat pentru prietenia cu Vladimir Putin și pentru legăturile sale cu companii rusești.

La sfârșitul lunii mai, Putin spunea că fostul cancelar german ar putea avea un rol de mediator european în eventuale negocieri între Moscova și Kiev.

„Când am menționat numele domnului Schröder, m-am referit la o persoană în care se poate avea încredere”, declara atunci liderul de la Kremlin.

Putin a respins și criticile legate de relația lor apropiată: „Ce este rău în asta?”