Fabrici virtuale și proiectare mutată în cloud: „Certificarea în industria auto se poate face complet digital”

Gian Paolo Bassi, Senior Vice President Dassault Systemes SOLIDWORKS FOTO: Antena 3 CNN

Inteligența artificială proiectează deja piese, simulează fabrici întregi și testează produse înainte ca ele să existe în realitate. Ce rămâne, totuși, în mâinile inginerului? Răspunsul vine de la unul dintre cei mai influenți oameni din industria proiectării 3D la nivel mondial. Gian Paolo Bassi, Senior Vice President Dassault Systèmes SOLIDWORKS, se află pentru prima dată în România, la București, unde a participat la reuniunea care marchează 30 de ani de CAD WORKS.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, A vorbit despre fabricile virtuale, despre proiectarea mutată în cloud, despre cum pot fi reduse costurile și amprenta de carbon a produselor, dar și despre șansa companiilor mici și mijlocii din România de a avea acces la tehnologii rezervate până de curând marilor corporații.

R: Cum schimbă inteligența artificială munca inginerilor? Și ce decizii vor necesita în continuare judecata umană?

Gian Paolo Bassi: Să începem cu a doua parte a întrebării, pentru că, la final, decizia se bazează, prin definiție, pe judecata umană. Ceea ce aduce inteligența artificială este ceea ce tehnologia a făcut dintotdeauna, de sute de ani. Aduce mai multe dovezi, mai multe rezultate, mai multe analize, o formulare mai clară a problemei, mai multe alternative și, din nou, mai multe dovezi, mai ales ceea ce numim inteligență artificială industrială. Dar toate acestea ajung în fața unui inginer, iar inginerul va trebui să-și folosească experiența, cunoștințele și judecata pentru ca, în final, să ia o decizie.

Calculatoarele nu pot decât să răspundă la întrebări, ceea ce e adevărat, dar cel care pune întrebarea este adevăratul om care deține controlul.

Am dovezi, pentru că folosim inteligența artificială de 15 ani, de fapt, la Dassault Systèmes și în SOLIDWORKS. Foloseam tehnologii de machine learning și deep learning.

R: Ce înseamnă tehnologia virtual twin pentru o fabrică sau un producător din România?

Gian Paolo Bassi: Ei bine, în România, ca oriunde altundeva în lume, de fapt, geamănul virtual va permite luarea deciziilor într-un context în care greșelile costă mai puțin.

O greșeală este o oportunitate. Mai ales tinerii antreprenori și startup-urile trebuie să accepte procesul de a greși. Dar inteligența artificială și geamănul virtual vor reduce costul unei greșeli, pentru că totul este virtual, este digital. Virtualul este diferit de digital, pentru că virtualul duce capacitatea de simulare la nivelul următor.

R: De la desktop la cloud: cum va arăta designul industrial în următorii cinci ani?

Gian Paolo Bassi: O cutie, cu un om, cu un calculator, cu un hard disk și o licență, este ceva ce a adus inovații și optimizări enorme în fluxurile de lucru, mai ales în industria producătoare.

Acum, această complexitate nu mai poate rămâne într-o cutie, într-o cutie cu un om, cu un calculator, cu un hard disk. Decizia de astăzi, inovația, merge acolo unde sunt datele, unde sunt colaboratorii, unde este lanțul de aprovizionare, iar asta nu mai înseamnă o cutie, nici măcar o cutie conectată. Și mai ales când vine vorba de date, inteligența artificială există, funcționează și prosperă doar dacă poate ajunge la ele. Iar dacă ai datele împrăștiate în multe cutii, dacă o cutie se defectează sau nu este conectată, inteligența artificială nu poate ajunge la ele.

R: Am vorbit despre afaceri și bani. Cum pot simularea și prototipurile virtuale să reducă atât costurile produselor, cât și amprenta de carbon?

Gian Paolo Bassi: Da. Ei bine, există multe căi. În primul rând, simularea reduce costul prototipurilor fizice. Până nu demult, dacă voiai să obții certificarea pentru un avion sau pentru o mașină, trebuia să faci teste fizice de impact, care erau foarte costisitoare. Vă amintiți imaginile cu mașina cu manechinul înăuntru. Erau foarte costisitoare și, sincer să fiu, nici foarte precise. Acum, odată cu dezvoltarea tehnologiei, a tehnologiilor de simulare, care sunt astăzi multifizice și la mai multe scări, s-a ajuns la un nivel de precizie la care ceea ce îți arată simularea este foarte, foarte aproape de realitate. Până într-acolo încât certificarea în industria auto și în cea aerospațială se poate face complet digital.

Pot proiecta un cauciuc pentru o anvelopă care duce la un consum mai mic de combustibil, de exemplu. Sau pot proiecta un aliaj special, ușor de reciclat.

R: În România avem multe companii mici și mijlocii. Cum pot aceste companii să aibă acces la tehnologii?

Gian Paolo Bassi: Am un răspuns bun pentru dumneavoastră și un răspuns bun pentru toate companiile mici și mijlocii din România. Multe dintre ele sunt clienții noștri. Avem programe speciale. Avem parteneri pe teren care înțeleg foarte bine modelul de afaceri al fiecăruia dintre clienții noștri. Și sunt deosebit de atenți la zona companiilor mici și mijlocii, pentru că acolo se află cea mai mare parte a inovației.

Așa că, din punctul meu de vedere, cea mai bună cale prin care aceste companii pot avea acces la orice tehnologie care le va aduce succesul este să lucreze cu partenerii noștri. CAD WORKS este unul dintre ei, cu o prezență foarte puternică aici, în România. Au foarte mult succes pentru că nu sunt simpli vânzători. Sunt parteneri în succes.

Partenerii noștri sunt în acest domeniu de 30 de ani. De fapt, sărbătorim aniversarea a 30 de ani de CAD WORKS în România, o realizare extraordinară. Și, timp de 30 de ani, au demonstrat constant că sunt un partener de succes în atingerea obiectivelor de business ale tuturor clienților lor.