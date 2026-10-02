Rezerviștii din București și Ilfov sunt chemați la unități. Cei care nu se prezintă vor fi amendați. Anunțul MApN

1 minut de citit Publicat la 18:44 02 Oct 2026 Modificat la 19:00 02 Oct 2026

Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați la unitățile militare. Foto: Armata României via Facebook

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 5-12 octombrie 2026, exercițiul de mobilizare „MOBEX B-IF-26” în București și județul Ilfov. Scopul este verificarea modului în care populația și instituțiile responsabile sunt pregătite pentru o eventuală mobilizare totală.

La exercițiu vor participa structuri din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Potrivit MApN, vor fi evaluate capacitatea de planificare, organizare și desfășurare a activităților care ar trebui puse în aplicare în cazul declarării stării de mobilizare totală în București și Ilfov.

Ce se întâmplă cu rezerviștii chemați la exercițiu

La sosirea în unitate, rezerviștilor le sunt verificate cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar. Urmează un scurt instructaj privind regulile de securitate și sănătate în muncă.

Aceștia trec apoi printr-un consult medical, pentru a se stabili dacă sunt apți provizoriu să participe la activitățile din cadrul exercițiului, precum și printr-o scurtă evaluare psihologică, care presupune completarea unui formular și o discuție cu un psiholog.

După aceste verificări, rezerviștii merg la punctul de echipare, unde primesc uniforma militară. Hainele civile sunt păstrate într-un sac pe care este trecut numele fiecăruia.

Urmează preluarea armamentului, pentru care rezerviștii semnează, după care aceștia sunt îndrumați către locul de adunare.

Programul include și deplasarea în poligon pentru o ședință de tragere. Rezerviștii participă, de asemenea, la mai multe ateliere practice: instrucție sanitară, protecție CBRN, instrucție genistică, comunicații și informatică, precum și instrucție tactică.

Amenzi pentru cei care nu se prezintă

MApN precizează că neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare se sancționează cu amendă cuprinsă între 2 și 6 puncte.

În cazul refuzului de a primi ordinul de chemare, sancțiunea este mai mare, între 8 și 16 puncte. Valoarea unui punct reprezintă 20% din salariul minim brut pe economie.