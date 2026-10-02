„Cea mai arzătoare problemă sunt costurile”. Șeful IMM România cere măsuri rapide pentru firme: „Un guvern în funcție poate face asta”

Suceava a găzduit astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri au discutat despre soluțiile prin care companiile pot trece mai ușor peste actuala perioadă economică dificilă. Florin Jianu, președintele IMM România, spune că cele mai mari probleme ale antreprenorilor sunt acum costurile ridicate cu energia și motorina, dar și concurența neloială.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute strategii de dezvoltare, soluții de finanțare, măsuri pentru crearea de locuri de muncă, accesul la resurse și folosirea noilor tehnologii.

Întrebat care este cea mai mare problemă a antreprenorilor români în acest moment și ce ar trebui să rezolve cu prioritate viitorul Guvern, Jianu a spus că există numeroase motive de îngrijorare, dar și probleme care pot fi rezolvate prin dialog cu instituțiile statului.

„E adevărat, sunt îngrijorări din partea antreprenorilor, dar și soluții în relația cu ANAF, ANOFM, cu instituțiile statului. Ca urmare a ceea ce noi am ridicat împreună, IMM România și Antena 3 CNN, s-a rezolvat și chestiunea legată de codurile CAEN, pentru că riscau sute de mii de antreprenori să își piardă afacerile dintr-o perspectivă simplă, administrativă”, a spus Jianu.

El a arătat însă că, în acest moment, cea mai mare presiune asupra companiilor vine din zona costurilor.

„Sunt lucruri pe care le putem rezolva împreună, dar cea mai arzătoare problemă în acest moment este reprezentată de costuri: costurile privind energia, costurile privind motorina. Și un guvern în funcție suntem convinși că poate să ia măsurile adecvate pentru a scădea aceste costuri și, implicit, inflația”, a adăugat el.

Concurența neloială, principala problemă semnalată de antreprenori

O altă temă importantă discutată la Suceava a fost concurența neloială. Jianu spune că problema a crescut constant în ultimii ani și a ajuns acum în fruntea preocupărilor mediului de afaceri.

„Concurența neloială, sigur, are multe aspecte și, din păcate, noi am menționat acest lucru începând de acum trei ani, când apăruse pe radarul nostru undeva spre locurile trei-cinci, dar anul acesta e pe primul loc”, a spus el.

În opinia sa, fenomenul a dus la apariția unei economii paralele, care scapă controlului statului și îi dezavantajează pe antreprenorii care își plătesc taxele.

„Asta înseamnă, de fapt, că apare o economie paralelă, o economie pe care statul nu o stăpânește, o economie pe care antreprenorii corecți nu o mai stăpânesc, o economie care nu produce valoare adăugată pentru că nu plătește taxe și impozite. Nu vedem banii ăștia că merg la școli, la sănătate, la bunăstarea noastră, a tuturor”, a explicat Jianu.

El a atras atenția și asupra situației speciale a antreprenorilor din Suceava, un județ de graniță aflat în apropierea războiului din Ucraina.

„Iarăși suntem într-un județ de graniță și aici, la Suceava, problemele sunt specifice, pentru că sunt vecini cu un conflict și antreprenorii sunt cu atât mai mult afectați în aceste zone”, a mai spus acesta.