"Bucureștiul e cea mai poluată capitală din UE". Ciucu anunţă că, din 2027, maşinile poluante ar urma să fie interzise treptat în oraş

Ciucu anunţă că, din 2027, maşinile poluante ar urma să fie interzise treptat în oraş. Sursa foto: Getty Images

Primăria Municipiului Bucureşti a organizat, vineri, o dezbatere despre aerul toxic pe care îl respiră locuitorii Capitalei. Au participat reprezentanți ai autorităților de mediu, sănătate, dar și societatea civilă. Primarul Ciprian Ciucu a propus două măsuri: limitarea etapizată a mașinilor poluante, mai întâi în centru, apoi în tot orașul, precum şi înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn și cărbune.

Planul lui Ciucu prevede ca, de la 1 noiembrie 2027, mașinile cu normă de poluare non-euro să fie interzise în zona centrală. "Apoi, progresiv, până în anul 2032, limităm accesul Euro 1, 2, 3, 4 și 5".

"E alarmant! Bucureștiul este cea mai poluată capitală din UE: depășește de 4 ori valorile maxime. De altfel, România este în procedură de Infrigement și a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE încă din 2020 din cauza poluării din Capitală.

Tocmai de aceea, edilul a organizat astăzi o dezbatere la care a invitat toți factorii implicați: reprezentanți ai autorităților de mediu, sănătate, dar și societatea civilă. A fost prezentată situația foarte proastă în care se află orașul nostru, riscurile pentru sănătate, dar și măsuri concrete pe care ni le-am propus", a transmis PMB.

"Vrem să le implementăm. Din nou, eu am tras bățul scurt, pe mandatul meu scurt trebuie să iau deciziile cele mai nepopulare. Dar mi le asum”, a anunțat, la începutul dezbaterii, Ciprian Ciucu.

"Concret, avem două mari surse de poluare:

Traficul rutier. În București și Ilfov, sunt înmatriculate peste 2,8 milioane de mașini. Din acestea, aproape 1,3 milioane sunt vechi și poluante Încălzirea rezidențială cu combustibili solizi (lemn și cărbune). În aceste două direcții ne-am propus să luăm măsuri.

Măsurile propuse de Ciucu:

Limitarea etapizată a mașinilor poluante Mai întâi din centrul, apoi din tot orașul. Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricționarea mașinilor Non-Euro în zona centrală.

Sunt vizate 80.500 de autoturisme fabricate înainte de 1991. Apoi, progresiv, până în anul 2032, limităm accesul Euro 1, 2, 3, 4 și 5.

2. Cea de-a doua măsură este înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn și cărbune.



Datele INS arată că, în București, sunt 18.593 de case care se încălzesc astfel. Dintre acestea, 15.200 au putut fi localizate. Cele mai multe sunt concentrate în Ferentari – Rahova - Giurgiului, în Giulești Sârbi - Chitia Triaj, în zona Cățelu – Industriilor – Policolor, dar și în Colentina – Andronache – Fundeni.

Propunem un program de finanțare până în 2030, împreună cu guvernul și cu primăriile de sector, pentru a-i ajuta pe oameni să se branșeze la sisteme de încălzire „curate”.

Cele două măsuri urmează să fie puse în transparență, dezbătute, apoi transpuse în hotărâri de Consiliu General și supuse votului", a mai transmis Ciucu.