O dronă s-a prăbușit în localitatea Plauru din Tulcea și a provocat un incendiu. Radarele MApN nu au detectat-o

1 minut de citit Publicat la 08:11 02 Oct 2026 Modificat la 08:25 02 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, vineri dimineaţa, că o dronă a căzut în zona localităţii Plauru din judeţul Tulcea, în timpul nopții. Potrivit MApN, „sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată”, scrie Agerpres.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea.

În jurul orei 5:00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, o autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la faţa locului.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute. Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a menţionat MApN.

În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv în Ucraina, la aproximativ 200 de metri de granița României, într-o zonă cu foarte multe porturi importante ucrainene. Avioana spaniole nu au reușit să intervină și să doboare drona, care s-a prăbușit într-o zonă nelocuită.

„Avioanele spaniole nu au apucat să se ridice. Una dintre drone a intrat pe teritoriul țării noastre și s-a prăbușit pe mal, într-o zonă, din fericire, care nu este locuită. Spun cei din Ministerul Apărării Naționale că nu au existat nici victime, dar nici pagube materiale”, a transmis jurnalistul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu.

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