Bulgarii cer autorităților să fie scoasă taxa de pe ”Podul Prieteniei”, după ce România a anulat-o deja

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

România a eliminat de la 1 octombrie taxa pentru traversarea Podului Prieteniei dinspre Giurgiu spre Ruse. Ministerul Transporturilor din România a anunțat că se așteaptă ca măsura să pună capăt cozilor de vehicule de la punctul de trecere a frontierei. Pe sensul opus, din Bulgaria spre România, taxa rămâne însă, deocamdată, în vigoare, scrie presa din Bulgaria.

„Măsura a fost comunicată oficial autorităților bulgare. Partea română este încrezătoare că autoritățile bulgare vor lua în considerare un demers similar, care va contribui la fluidizarea traficului pe Podul Prieteniei, cu efecte benefice asupra schimburilor economice și turistice dintre cele două țări”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din România.

Problema a fost ridicată și de trei deputați ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (PP-DB): Nadejda Iordanova, Martin Dimitrov și Liuben Ivanov, care așteaptă răspunsuri de la ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Șișkov, ministrul Finanțelor, Gălăb Donev, și ministrul Transporturilor, Gheorghi Peev.

Parlamentarii vor să afle dacă statul bulgar intenționează să elimine, la rândul său, taxa de pod și când ar putea lua această măsură. Miniștrii urmează să răspundă în cadrul unei viitoare sesiuni de control parlamentar.

De la 1 octombrie 2026, România a trecute la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi influențată și de clasa de emisii, în timp ce pentru vehiculele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare.

Odată cu noul sistem este abrogată Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, actul normativ care a reglementat timp de peste două decenii tariful de utilizare și tariful de trecere pe drumurile naționale.

Consecința este eliminarea și a taxelor de pod reglementate prin acest act. Printre acestea se numără taxa pentru Fetești - Cernavodă, precum și cele pentru Giurgeni - Vadu Oii şi Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse.