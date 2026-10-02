SUA trimit al treilea portavion în Orientul Mijlociu, după ce Trump a spus că poate "spulbera" Iranul

Portavionul american Theodore Roosevelt a fost trimis în Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Statele Unite trimit în Orientul Mijlociu un al treilea grup naval de luptă, care include un portavion, după ce președintele american Donald Trump a indicat că ar putea ordona noi lovituri de anvergură asupra Iranului, relatează The Guardian.

Noua desfășurare, care dispune și de un grup specializat de asalt amfibiu, vine cu câteva săptămâni înainte de alegerile din SUA, de la jumătatea mandatului congresional. Trump a dat de înțeles că eventualele noi lovituri vor avea loc după acest scrutin, amintește sursa citată. Președintele a folosit expresia „a spulbera Iranul” în legătură cu potențiala escaladare.

Grupul de nave aflat deja în marș spre Orientul Mijlociu transportă, în total, peste 7.000 de marinari și 2.000 de pușcași marini. Grupul este centrat în jurul portavionului USS Theodore Roosevelt și include două vase de debarcare.

Potrivit The Guardian, este posibil ca trei portavioane să fie prezente în regiune încă de la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unui oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului.

Sute de avioane și peste 20.000 de americani desfășurați în Orientul Mijlociu pentru războiul cu Iranul

Având în vedere efectivele deja desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu, această mișcare ar ridica prezența navală americană la un nivel neobișnuit, ce depășește 20.000 de marinari și pușcași marini și numără sute de aeronave.

Marina militară a Statelor Unite a mai avut trei grupuri de luptă cu portavioane în Orientul Mijlociu în luna aprilie a anului curent. S-a întâmplat astfel pentru prima dată din 2003.

Portavioanele USS George H.W. Bush și USS George Washington se află în prezent în regiune, alături de grupul amfibiu de intervenție USS Boxer.

Portavionul George Washington este, de obicei, desfășurat în Oceanul Pacific, dar a fost mutat în Orientul Mijlociu pentru a-l înlocui pe USS Abraham Lincoln, a cărui misiune extinsă a avut drept consecințe menținerea echipajului pe mare timp de peste 260 de zile consecutive, mai multe incidente tehnice la bord și cel puțin opt tentative de sinucidere în rândul echipajului.

Este posibil ca portavionul George Washington să se deplaseze în apele din largul Japoniei după sosirea grupului de luptă al portavionului USS Theodore Roosevelt.

Trump spune că e posibil să intensifice bombardamentele asupra Iranului după alegerile midterm

Într-un interviu acordat revistei Time, publicat joi, Trump a evocat posibilitatea unor noi lovituri asupra Iranului după alegerile din 3 noiembrie. Presat să ofere detalii, Trump a replicat că nu poate divulga amănunte suplimentare despre strategia sa.

„Mă întrebați unde anume voi bombarda și nu pot spune asta”, a spus președintele american. Trump a mai afirmat că a respins cea mai recentă propunere de încetare a focului venită din partea Iranului. „Lucruri pe care nu le-aș fi aprobat în urmă cu un an, nu le-aș aproba nici astăzi”, a menționat el.

Trump a invocat „o ofertă a Teheranului de a deschide Strâmtoarea Ormuz” și a precizat că propunerea, în ansamblu, „nu era suficient de bună”.

Trump adminte că războiul cu Iranul ar putea afecta rezultatele electorale ale Partidului Republican

Întrebat dacă războiul cu Iranul - tot mai nepopular printre americani - ar putea afecta scorul Partidului Republican în alegerile din noiembrie, Trump a răspuns inițial: „E posibil”. Apoi a adăugat: „Ar trebui să ajute, pentru că Iranul nu va deține arme nucleare”.

Președintele american a insistat că „100% dintre oameni, inclusiv la nivel mondial” se opun ideii ca Iranul să dispună de arme nucleare.

„Așadar, dacă privești lucrurile astfel, ar ajuta (din punct de vedere electoral). Dacă nu le privești așa, ar putea dăuna”, a conchis el.