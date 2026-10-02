Joburile din centrele de date se plătesc cu până la 65% mai mult. Unde se angajează în Europa

Centrele de date sunt în creștere în Europa. sursa foto: Getty

Mai multe țări europene au înregistrat în ultimele luni o creștere semnificativă a anunțurilor de angajare în centrele de date. Euronews Business analizează motivele acestei creșteri, inclusiv de ce aceste posturi oferă salarii mai mari.

Inteligența artificială devine rapid parte din viața de zi cu zi, iar cererea de centre de date crește odată cu ea. În 2025, SUA rămâneau liderul global incontestabil, cu de peste două ori mai multe centre de date decât întreaga UE. În același timp, Comisia Europeană își propune să consolideze suveranitatea și competitivitatea Europei în ecosistemul IA și cloud.

Datele platformei globale de recrutare Indeed arată că anunțurile de angajare în centrele de date sunt în creștere în Europa. În august 2026, acestea depășeau nivelul de dinainte de pandemie în 10 economii europene. Anunțurile pentru alte posturi din tehnologie și numărul total de anunțuri rămâneau însă în urmă.

Așadar, ce țări au înregistrat cea mai mare creștere? Cu cât sunt mai bine plătite aceste joburi decât aceleași meserii din alte sectoare? Și de unde vine acest avantaj salarial?

Creșterea recentă este cea mai spectaculoasă în Spania, Italia și Irlanda. Dacă media anunțurilor de angajare în centrele de date de pe Indeed din perioada decembrie 2019 – februarie 2020 este considerată 100, indicele depășea 200 de puncte în toate cele trei țări în august 2026.

Asta înseamnă că numărul anunțurilor s-a mai mult decât dublat față de nivelul de dinainte de pandemie. Indicele a ajuns la 260 în Spania, 237 în Italia și 210 în Irlanda.

Aubrey Woessner, economist la Indeed, și Pawel Adrjan, director de cercetare la Indeed, au explicat că Spania și Italia aveau mai mult loc de creștere, pentru că ambele au pornit de la un nivel scăzut.

„Aceste țări văd noi construcții majore axate pe IA, precum campusurile din Aragon și proiectele din zona Milanului, spre deosebire de centrele mai vechi, concentrate în jurul marilor aglomerări urbane precum Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris și Dublin”, au declarat cei doi.

Creșterea depășește 30% și în Țările de Jos (138), Polonia (134) și Elveția (133).

Belgia a înregistrat cea mai mică creștere, de 9%, urmată de Franța, cu 13%. În Germania, creșterea este de 25%, iar în Marea Britanie de 24%.

În august 2026, anunțurile pentru posturi din tehnologie, excluzând centrele de date, se aflau sub nivelul de dinainte de pandemie în nouă din cele 10 țări. Singura excepție era Spania, unde indicele era cu doar un punct peste nivelul pre-pandemic.

Anunțurile pentru centrele de date au depășit cu mult celelalte anunțuri din tehnologie. Cele mai mari diferențe s-au înregistrat în Italia (173 de puncte), Spania (159 de puncte) și Irlanda (141 de puncte).

Graficul de mai jos ilustrează această tendință în august 2026.

În Europa, angajările în centrele de date sunt împărțite între mai multe companii

În SUA, doar 10 mari companii de tehnologie generează 71% din anunțurile de angajare în centrele de date. În Europa, potrivit Indeed, angajările sunt distribuite între numeroase companii.

„În cele zece țări europene analizate, este nevoie de peste 500 de firme pentru a acoperi 70% din anunțurile pentru centre de date”, au declarat Woessner și Adrjan.

Centrele de date plătesc mai bine pentru aceleași posturi

Salariile oferite în anunțurile pentru centrele de date sunt, în general, mai mari decât cele pentru posturi similare din alte sectoare, în aceeași țară.

Avantajul salarial este evident: în 28 din cele 29 de combinații țară-meserie analizate, joburile din centrele de date oferă salarii mai mari. Singura excepție este minoră: -1% pentru posturile de infrastructură IT, operațiuni și suport din Franța.

În Italia, angajatorii din centrele de date oferă salarii semnificativ mai mari decât alte sectoare. De exemplu, posturile de management sunt plătite cu 65% mai bine, iar cele de instalare și mentenanță cu 50% mai bine.

În Marea Britanie, posturile de management din centrele de date oferă salarii cu 49% mai mari. În Germania, posturile de instalare și mentenanță sunt plătite cu 36% mai bine.

De ce plătesc centrele de date mai mult pentru același job?

Woessner și Adrjan au subliniat că centrele de date reprezintă poate doar o mică parte din piața muncii. Ele concurează însă pentru aceiași tehnicieni și specialiști în infrastructură ca alte industrii aflate în plină tranziție digitală și verde în Europa.

„Anunțurile pentru posturi din centrele de date cer, în medie, mai multe competențe decât alte anunțuri din același domeniu”, au spus Woessner și Adrjan. „Competențele tehnice și digitale concrete – inclusiv cunoștințe despre sisteme IT, software și securitate cibernetică – precum și cerințele de limba engleză sunt, de asemenea, suprareprezentate în posturile legate de centrele de date, comparativ cu alte posturi din aceeași meserie”.

Cei doi au mai arătat că salariile mai mari ajută și la atragerea rapidă a lucrătorilor, astfel încât proiectele să respecte calendarul.

Ce joburi domină angajările în centrele de date?

Potrivit lui Woessner și Adrjan, combinația de meserii din angajările în centrele de date din Europa indică două tendințe simultane: continuarea recrutărilor pentru centrele existente de stocare de date și cloud, respectiv un boom emergent al noilor construcții legate de IA.

Cinci meserii generează între 50% și 60% din anunțurile de angajare în centrele de date din Europa: infrastructură IT, operațiuni și suport; dezvoltare software; management; instalare și mentenanță; managementul proiectelor.

Deși cererea de lucrători pentru aceste posturi crește, ele reprezintă în continuare doar o mică parte din totalul anunțurilor de angajare din fiecare țară. În majoritatea țărilor analizate, ponderea este de aproximativ 1% sau mai puțin.

Irlanda face excepție: aici, aproape 5% din toate anunțurile de angajare publicate pe Indeed menționează acum un centru de date.

Există un deficit de competențe în centrele de date?

Economiștii Indeed se așteaptă ca faza de creștere să mai continue o vreme. Uniunea Europeană își propune să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci-șapte ani.

„Una dintre îngrijorările angajatorilor este că centrele de date concurează pentru lucrători cu competențe tehnice care erau deja insuficienți chiar înainte de boomul centrelor de date”, au declarat Woessner și Adrjan.

În 2025, Germania (529) și Marea Britanie (523) aveau cele mai multe centre de date din Europa. Urmau Franța (322) și Țările de Jos (298). Italia avea 168, Spania și Polonia câte 144, iar Elveția 121.

Europa de Vest domină infrastructura de centre de date a continentului. Europa de Nord are o prezență mai redusă, dar importantă din punct de vedere strategic. În Europa Centrală și de Est, infrastructura este mai fragmentată și mai puțin dezvoltată.