ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în octombrie și la început de noiembrie

1 minut de citit Publicat la 10:14 02 Oct 2026 Modificat la 10:14 02 Oct 2026

Vremea se va menține plăcută și în luna octombrie / foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie. Potrivit estimărilor, vremea va fi predominant frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit în prima parte a lunii octombrie în majoritatea zonelor, dar diminețile și nopțile vor fi răcoroase în depresiuni. Ploile vor fi deficitare în aproape toată țara, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade.

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 5 - 12 octombrie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice.

În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga ţară.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive uşor mai accentuate în sud-vestul ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice şi nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În intervalul 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi peste cele specifice perioadei în întreaga ţară, cele mai accentuate abateri pozitive fiind estimate în jumătatea vestică.

Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu un uşor deficit în regiunile vestice şi nord-vestice.

În ultima săptămână a intervalului, 26 octombrie - 2 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în întreaga ţară.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.