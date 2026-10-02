"Am pierdut o parte din ce dădea sens vieții mele când am agățat uniforma în cui". Mesaj emoționat al prințului Harry pentru NATO

Prințul Harry a mărturisit că a simțit că și-a pierdut o parte din "sensul vieții și identitate" atunci când a renunțat la uniformă, după plecarea din armata britanică. FOTO: Getty Images

Prințul Harry a mărturisit că a simțit că și-a pierdut o parte din "sensul vieții și identitate" atunci când a renunțat la uniformă, după plecarea din armata britanică. Harry s-a adresat prin videoconferință joi Comitetului Militar al NATO, reunit la Bruxelles, în calitate de fondator al Jocurilor Invictus. El a servit timp de zece ani în armată, înainte de a-și încheia cariera militară în 2015, scrie DPA.

Prințul a adăugat însă că a fost "norocos", deoarece a găsit "o altă modalitate de a fi în slujba celorlalți".

Harry, ducele de Sussex, care a renunțat în 2020 la rolul de membru activ al familiei regale, a organizat prima ediție a Jocurilor Invictus în 2014, pentru a sprijini militarii și veteranii răniți sau bolnavi.

El le-a atras atenția liderilor militari asupra celor care părăsesc armata: "Trebuie să tratăm cu aceeași seriozitate și ceea ce li se întâmplă după încheierea serviciului militar, mai ales când se întorc răniți sau bolnavi. Știu ce presupune această tranziție. Când am renunțat la uniformă, am simțit că pierdusem nu doar o profesie, ci și o parte din ceea ce dădea sens vieții mele și din identitatea mea. Am fost norocos. Aveam o altă modalitate de a fi în slujba celorlalți."

Ducele a subliniat importanța NATO și a spus că Alianța și Invictus au un numitor comun: "În esență, NATO este o alianță de națiuni. Dar aceste națiuni sunt apărate de oameni. Oameni care aleg să servească. Oameni care se antrenează împreună, pleacă în misiuni împreună, luptă împreună și, în multe cazuri, se recuperează împreună. Și familii care le sunt alături și își aduc contribuția în moduri rareori recunoscute. Și, în cele din urmă, oameni care se întorc acasă."

Harry a subliniat că sunt alocate resurse "enorme" pentru pregătirea militarilor, dar că trebuie acordată atenție și vieții lor după plecarea din armată.

Prințul, care s-a mutat înapoi în Regatul Unit luna trecută, va organiza anul viitor Jocurile Invictus la Birmingham.

În deschiderea discursului, el a declarat: "Invictus nu este un eveniment sportiv. Sportul este unul dintre instrumentele noastre. Misiunea noastră este mult mai amplă. Îi ajutăm pe oameni să-și regăsească un scop și să-și recapete încrederea. Sprijinim familiile și comunitățile. Îi ajutăm pe veterani să se reintegreze în societate."

Ducele a adăugat: "Acest lucru contează pentru NATO. Pentru că puterea unei alianțe nu poate fi măsurată doar prin forțele pe care le poate desfășura. Ea trebuie evaluată și prin prisma oamenilor și a societăților în care acești militari se întorc acasă."

Fiului cel mic al regelui Charles al III-lea nu i s-a permis să poarte uniforma militară la funeraliile bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, în 2022, deoarece nu mai era membru activ al familiei regale.

În 2021, când mutarea lui Harry și a soției sale, Meghan, în Statele Unite a devenit definitivă, regina i-a retras titlurile militare și patronajele regale, o decizie care l-a afectat profund. Cei doi au declarat atunci că vor continua să își dedice viața în slujba celorlalți.

Ducii de Sussex s-au întors să locuiască în Regatul Unit în august, la șase ani după ce plecaseră în SUA pentru a începe o viață nouă, cu mai multă libertate personală și independență financiară.