Înainte de capturarea lui Nicolas Maduro, Donald Trump l-ar fi întrebat pe Grok cum ar reacționa venezuelenii

1 minut de citit Publicat la 10:52 02 Oct 2026 Modificat la 10:52 02 Oct 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-ar fi întrebat, în decembrie 2025, pe Grok, chatbotul dezvoltat de compania lui Elon Musk, cum ar reacţiona venezuelenii la o posibilă capturare a preşedintelui de atunci, Nicolas Maduro, a dezvăluit joi revista Time, citată de EFE, potrivit Agerpres.

Consultarea a avut loc în timpul unei întâlniri private între Trump şi Musk, la Casa Albă, cu aproximativ o lună înainte ca forţele americane să-l captureze pe Maduro într-o operaţiune militară în Venezuela, în 3 ianuarie, potrivit unei surse prezente la întâlnire, citată de revistă.

Trump a petrecut ore întregi punându-i lui Grok întrebări despre diverse chestiuni legate de preşedinţia şi moştenirea sa. Legat de campania militară americane împotriva navelor venezuelene pe care Washingtonul le-a asociat cu traficul de droguri, Trump l-a întrebat în mod expres cum ar reacţiona venezuelenii dacă Statele Unite l-ar captura pe Maduro.

Potrivit sursei revistei Time, Grok a răspuns că Maduro este un „dictator profund nepopular” şi că mulţi venezueleni ar sărbători căderea sa. Informaţiile publicate de revistă nu indică faptul că chatbotul ar fi recomandat direct capturarea preşedintelui venezuelean.

„Când operaţiunea americană a avut loc pe 3 ianuarie și mulți venezueleni au sărbătorit capturarea lui Maduro, Trump a fost impresionat de capacităţile lui Grok”, potrivit aceleiaşi surse.

Episodul evidenţiază rolul tot mai mare pe care inteligenţa artificială l-a dobândit în deciziile de securitate şi apărare ale administraţiei Trump.

În iunie, şeful departamentului de inteligenţă artificială al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării l-a folosit pe Grok în timpul războiului împotriva Iranului pentru a sprijini desfăşurarea forţelor şi selecţia ţintelor.