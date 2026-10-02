Migranții, noua armă a Rusiei împotriva Europei: Sunt aduși cu avionul din Orientul Mijlociu și Africa și trimiși spre granițele UE

Mii de migranți s-au îndreptat spre Letonia în acest an, iar peste 11.000 au fost întorși din drum. FOTO: Profimedia Images

Autoritățiile letone acuză serviciile de informații din Rusia și Belarus că sprijină o rețea prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt aduși la frontierele Uniunii Europene și NATO, într-o operațiune despre care oficialii spun că urmărește să pună presiune pe resursele statului și să alimenteze tensiunile interne, potrivit nytimes.com.

Mii de migranți s-au îndreptat spre Letonia în acest an, iar peste 11.000 au fost întorși din drum, cifre care erau de neconceput în urmă cu doar câțiva ani în această țară baltică cu mai puțin de două milioane de locuitori. Un număr necunoscut a reușit să treacă de apărarea de frontieră a țării, tăind breșe în gardul extins și, mai recent, săpând pe sub acesta. Oficialii letoni au descris aceste distrugeri ca făcând parte dintr-o campanie țintită.

Rețele de migranți coordonate de Moscova

Grupări infracționale atrag migranți în Rusia și Belarus cu zboruri comerciale și apoi îi trimit la frontieră, cu sprijinul acestor țări, au declarat oficialii letoni. Aceștia au spus că guvernele Rusiei și Belarusului au oferit uneori chiar zboruri charter către Moscova sau Minsk pentru migranți, după care le-au asigurat transportul până la frontierele împădurite cu Letonia, Lituania, Polonia și alte țări. Datele de geolocalizare de pe telefoanele migranților au arătat că unii dintre ei au trecut prin Rusia.

Rusia urmărește, în Letonia, unde imigrația este o chestiune politică controversată, să provoace tensiuni înaintea alegerilor parlamentare de sâmbătă și să contribuie la alegerea unor parlamentari mai favorabili Rusiei, au declarat oficialii letoni.

„Ar destabiliza situația pentru a aduce în Parlament politicieni care sunt mai favorabili Rusiei”, a declarat generalul Guntis Pujāts, șeful Gărzii de Frontieră a Letoniei.

Oficialii ruși au respins acuzațiile Letoniei. „Aceasta este cea mai recentă dovadă de prostie totală din partea guvernului leton”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, într-un mesaj.

Letonia își consolidează apărarea.

În timpul unei vizite recente la granița dintre Letonia și Belarus, soldați pe vehicule de teren patrulau în cadrul unei forțe de reacție rapidă, în timp ce alți soldați greblau drumul prăfuit pentru a face urmele de pași mai vizibile.

Acolo unde exista cândva o frontieră deschisă cu Belarusul, acum se află un gard înalt din oțel, prevăzut în partea superioară cu sârmă ghimpată. Gardul, care se întinde de-a lungul celor 107 mile ale frontierei Letoniei cu Belarusul, este echipat cu camere video și senzori de mișcare, precum și cu programe de inteligență artificială care ajută la diferențierea animalelor de oameni. Polițiștii de frontieră aflați într-un punct de observație din apropiere urmăreau monitoarele și monitorizau orice mișcare, în timp ce drone de supraveghere survolau zona.

Relatările apar în contextul în care CIA a avertizat cu privire la posibilitatea sabotajelor la elemente de infrastructură sau atacuri sub steag fals în Polonia și țările baltice.