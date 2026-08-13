Bloomberg: CIA a anunțat aliații din Europa că Rusia pregătește atacuri sub steag fals în Polonia și țările baltice

Rusia se pregătește de noi atacuri contra statelor NATO de pe flancul estic al alianței, mai ales împotriva statelor baltice și Poloniei, iar evaluărilor serviciilor europene de informații și ale CIA arată că scopul este intimidarea țărilor care sprijină Ucraina, relatează Bloomberg. CIA a avertizat țările europene inclusiv cu privire la posibilitatea sabotajelor la elemente de infrastructură sau atacuri sub steag fals.

În același timp, este posibil ca Rusia să urmărească doar să creeze impresia că ia în calcul intensificarea atacurilor în Europa, pentru a răspândi teamă în cadrul unei operațiuni informaționale, a spus un oficial guvernamental european anonim, citat de Bloomberg. Acesta a precizat că nu există indicii că Rusia pregătește un atac convențional sau o invazie.

Rusia, care a fost implicată într-un complot dejucat în 2024 pentru asasinarea unui director din industria germană de apărare, a amenințat în repetate rânduri statele baltice cu represalii, susținând că Ucraina le-ar folosi teritoriul pentru lansarea dronelor militare. Într-un caz, ambasadorul Rusiei la ONU a avertizat Letonia că „apartenența la NATO nu vă va proteja de represalii”, adăugând că „coordonatele centrelor de decizie din Letonia sunt bine cunoscute”.

Nu există dovezi că aceste țări ar fi fost implicate în atacurile ucrainene cu drone. În unele cazuri, drone deviate după bruiaj au pătruns în spațiul lor aerian.

„Cea mai mare îngrijorare în acest moment este legată de o serie de operațiuni de sabotaj”, a declarat Seth Jones, fost oficial al Pentagonului cu o vastă experiență în operațiuni speciale americane, în prezent la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „De la asasinate la drone sau rachete ajunse accidental, «omuleți verzi» care operează în statele baltice sau în apropierea acestora și până la explozii la diferite obiective”.

Rusia testează reacția și răspunsul europenilor

Avertismentele vin după ce aeroportul Leipzig-Halle din Germania, un important centru logistic militar al NATO și bază europeană pentru compania ucraineană Antonov Airlines, a suspendat temporar zborurile săptămâna trecută după ce o dronă înarmată a fost găsită lângă o aeronavă ucraineană. Un avion cargo s-a ciocnit, de asemenea, în aer cu un obiect mic neidentificat, iar în ziua următoare au fost observate drone survolând o importantă bază militară din vestul Germaniei.

„Unul dintre mesajele sau efectele pe care ar putea încerca să le obțină printr-un asemenea incident este: «Nu vă puneți cu noi»”, a declarat locotenent-colonelul Thilo Geiger, cercetător specializat în război hibrid la Institutul pentru Cercetarea Păcii și Politicii de Securitate din Hamburg, comentând incidentul cu drona. „«Preocupați-vă de interesele naționale ale Germaniei și încetați să vă mai preocupați de vecinii voștri»”.

Ucraina a lansat în mod repetat atacuri cu drone în adâncul teritoriului rus, inclusiv asupra unor mari rafinării de petrol. La summitul NATO din iulie de la Ankara, statele membre ale alianței s-au angajat să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 80 de miliarde de dolari (aproximativ 69 de miliarde de euro) în 2026 și „cel puțin un nivel echivalent” în 2027.

Atacuri sub steag fals

Săptămâna trecută, ministrul lituanian al apărării a avertizat că Rusia ia în calcul folosirea unor drone ucrainene capturate într-un atac sub steag fals asupra infrastructurii critice din regiunea baltică. Cinci persoane sunt judecate în prezent în Lituania pentru organizarea, în 2024, a unor atacuri în numele serviciului rus de informații militare.

Președintele Lituaniei avertizase, anterior, că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructurii energetice și de comunicații din regiune.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins avertismentele privind posibile atacuri rusești, calificându-le drept „povești de groază” menite să justifice desfășurarea unor mijloace militare NATO în statele baltice, potrivit agenției ruse de stat Tass.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022, cercetătorii afirmă că Kremlinul și-a extins considerabil așa-numitul război din umbră împotriva Europei. Unele rapoarte sugerează că numărul atacurilor hibride rusești din regiune a crescut de patru ori între 2022 și 2023, iar apoi s-a triplat între 2023 și 2024.

Deși datele privind aceste atacuri rămân limitate, Comisia Helsinki a SUA a identificat aproape 150 de operațiuni hibride desfășurate în țări NATO și posibil legate de Rusia între februarie 2022 și noiembrie 2024.