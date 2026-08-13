Isărescu îndeamnă partidele să revină la negocieri pentru Guvern: „E arta compromisului. Să facă compromis, să ducă țara mai departe”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Agerpres

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a îndemnat, joi, partidele fostei coaliții „să se reașeze la masă” pentru a forma un Guvern. „Agențiile nu văd foarte clar ce vom face în viitor. În camera de negociere se pot „părui”, dar în public trebuie închise discuțiile astea inutile”, a spus el.

„Avem nevoie de Guvern. Coaliția care a dus lucrurile până la acest nivel, practic, prin deciziile acestei coaliției s-a menținut ratingului, cu fricțiunile necesare. Nu toți agreează măsurile în același fel. Partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă. Chiar dacă e greu.

E arta compromisului, să facă compromis, să ducă țara mai departe. Nu pentru că avem neapărat o problemă de credibilitate, ci pentru că investitorii, agențiile de rating, dar și Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale nu văd foarte clar ce vom face în viitor.

Se așează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea care sunt și inutile până la urmă. Nu-i folosesc nimănui, niciunui partid. Intrarea într-o zonă de normalitate în ceea ce privește guvernarea și depășirea impasului actual sunt cele care ne-au creat și ne crează probleme de credibilitate”, a spus guvernatorul BNR.

România a evitat la limită retrogradarea la categoria „junk”, după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la „BBB-”, la finalul lunii iulie.

Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus ulterior că, cel mai probabil, decizia inițială a agenției de rating Fitch, privind ratingul de țară al României, ar fi fost de retrogradare la categoria „junk”.

Al doilea test important, cel al agenției Moody's, a fost trecut și el la limită. Agenția a decis să mențină ratingul de țară atribuit României la „Baa3”, cu perspectivă negativă, pe 7 august. Randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ luni, între 4 și 11 puncte de bază în funcție de maturitate, după decizia Moody's.