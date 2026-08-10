România se împrumută mai ieftin după decizia Moody's: Randamentele titlurilor de stat au scăzut cu până la 11 puncte de bază

Ministrul interimar al Finanțelor a anunțat, de asemenea, că un alt semnal pozitiv a venit de la licitația de titluri de stat de luni. Foto: Getty Images

Randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ luni, între 4 și 11 puncte de bază în funcție de maturitate, după decizia Moody's care a menținut România în categoria recomandată investițiilor, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

"Am primit cu toții o știre importantă la finalul săptămânii trecute, când agenția Moody's a reconfirmat ratingul României, menținând țara noastră în categoria recomandată investițiilor. Înaintea anunțului, piețele au rămas prudente în ceea ce privește România. În timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte țări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepție, investitorii așteptând decizia Moody's. După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă. Astăzi, 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă cât și pe piețele externe au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri (între 4-11 puncte de bază în funcție de maturitate)", a scris acesta, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a anunțat, de asemenea, că un alt semnal pozitiv a venit de la licitația de titluri de stat de luni, când investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanțelor intenționa să o împrumute. Astfel, au fost depuse oferte de 1,79 miliarde de lei, față de cele 700 de milioane de lei anunțate inițial.

"Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat românești. Mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la același nivel de randament. Toate acestea arată că decizia Moody's a fost bine primită atât de investitorii de pe piața internă, cât și de cei internaționali. Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța. România merită toată încrederea noastră. Cu echilibru și responsabilitate sunt convins că vom putea nu doar menține calificativul actual, ci reveni la perspectiva stabilă", a subliniat Alexandru Nazare.

În ultimele două săptămâni, agențiile de evaluare financiară Fitch Ratings și Moody's au decis menținerea României în categoria recomandată investițiilor, prin păstrarea ratingurilor ('BBB minus' și respectiv 'Baa3') și a perspectivei negative.