BNR avertizează că seceta extremă poate duce la un nou val de scumpiri la energie și alimente

Banca centrală precizează că inflația a continuat să crească în termeni medii anuali. Sursa foto: Getty Images

BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an, în condițiile în care inflația rămâne la un nivel ridicat, iar economia României a stagnat în primul trimestru. Banca centrală anticipează însă o scădere substanțială a inflației în trimestrul al treilea, urmată de o reducere graduală până la sfârșitul lui 2027. În același timp, BNR avertizează că seceta severă din acest an, evoluția prețurilor la energie și alimente și criza energetică globală reprezintă riscuri majore pentru modul în care vor evolua prețurile.

"Incertitudini și riscuri notabile decurg din evoluția viitoare a prețurilor energiei electrice și alimentelor, pe fondul secetei severe din acest an, precum și din traiectoria cotației țițeiului, cu implicații asupra cotațiilor altor materii prime și asupra prețurilor internaționale ale unor bunuri intermediare și finale.

Incertitudini mari rămân asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, măsurilor potențial adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv.

Incertitudini și riscuri semnificative la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, generează însă și conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică, prin efectele potențial exercitate, pe mai multe căi, asupra puterii de cumpărare și încrederii consumatorilor, precum și asupra activității și profiturilor firmelor, inclusiv prin afectarea dinamicii economiilor și a inflației la nivel european/mondial și a percepției de risc față de regiune, cu impact asupra costurilor de finanțare.

În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente PNRR, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice", avertizează BNR.

Cum va evolua inflația

Banca centrală precizează că inflația a continuat să crească în termeni medii anuali, în timp ce economia României a stagnat în primul trimestru din 2026. PIB-ul a scăzut cu 1,2% față de aceeași perioadă din 2025, după o creștere de 0,2% în trimestrul IV 2025, pe fondul reducerii consumului populației și al contribuției negative mai mari a stocurilor.

În același timp, formarea brută de capital fix și-a încetinit puternic creșterea în raport cu perioada similară a anului trecut, exclusiv pe seama declinului din sectorul public, iar evoluția exportului net și-a înjumătățit impactul expansionist în trimestrul I 2026, în condițiile în care dinamica anuală a volumului exporturilor de bunuri și servicii și-a redus semnificativ ecartul pozitiv față de cea a volumului importurilor, înregistrând o scădere mai pronunțată față de trimestrul precedent. Drept urmare, deficitul balanței comerciale și-a temperat descreșterea în termeni anuali în acest interval, în timp ce deficitul de cont curent și-a accentuat-o, pe fondul ameliorării evoluției balanțelor veniturilor.

Cele mai recente date și analize indică o ușoară redresare a activității economice pe ansamblul trimestrelor II și III 2026, asociată cu o relativă ameliorare a evoluției acesteia în trimestrul II în raport cu perioada similară a anului anterior, în condițiile unor evoluții omogene la nivelul componentelor majore ale cererii interne, dar mixte la nivelul sectoarelor majore ale economiei.

Astfel, vânzările cu amă­nuntul și-au atenuat ușor declinul în termeni anuali în trimestrul II 2026, iar cele auto-moto și-au reaccelerat creșterea în intervalul aprilie-mai 2026. În același interval, dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcții a consemnat un amplu salt, în timp ce producția industrială și-a mărit semnificativ contracția față de perioada similară a anului precedent.

Variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii a continuat să-și reducă ecartul pozitiv față de cea a importurilor în aprilie-mai 2026, înregistrând o creștere relativ mai modestă față de trimestrul I 2026, dar semnificativă. Pe acest fond, deficitul comercial și-a stopat ajustarea descendentă față de perioada similară a anului anterior, în timp ce deficitul de cont curent și-a încetinit-o doar ușor, dată fiind ameliorarea sensibilă a evoluției balanțelor veniturilor.

Potrivit prognozei din Raportul asupra inflației, rata anuală a inflației va cunoaște o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor.

"Totodată, după o evoluție ușor fluctuantă în trimestrul IV 2026, ea este așteptată să descrească gradual, reintrând la finele anului 2027 în interiorul intervalului țintei, sub impactul efectelor de bază dezinflaționiste asociate creșterilor recente de prețuri antrenate de șocul energetic, precum și în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta va continua să se adâncească în perspectivă apropiată, coborând la valori mai joase decât cele anticipate anterior – în contextul corecției bugetare, dar și al crizei energetice globale -, și se va restrânge treptat ulterior", mai precizează BNR.