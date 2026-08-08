Șase insule private din Grecia sunt scoase la vânzare. Cea mai scumpă costă 11 milioane de euro, dar există cumpărători interesați

1 minut de citit Publicat la 18:48 08 Aug 2026 Modificat la 18:48 08 Aug 2026

Șase insule private din Grecia sunt scoase la vânzare / sursă foto: Getty Images

Șase insule private din Halkidiki și din apropierea orașului Kavala, Grecia, sunt scoase la vânzare, la prețuri cuprinse între 3 și 11 milioane de euro. Potrivit brokerilor imobiliari, prețurile ridicate nu îi descurajează pe potențialii cumpărători, scrie publicația BNRNews.

Printre acestea se numără Spalatronisi, Sithonia și Xeronisi. Cea mai scumpă dintre acestea este însă Spalathronisi, situată în apropierea localității Neos Marmaras, în Halkidiki.

Insula are o suprafață de 108.000 de metri pătrați, iar pe teren ar putea fi construite mai multe vile sau chiar un mic complex hotelier.

O altă insulă, aflată în apropiere de Sithonia, este scoasă la vânzare pentru 8,5 milioane de euro. Potrivit brokerilor imobiliari, insula dispune de autorizație pentru o construcție de mici dimensiuni.

De asemenea, într-un alt anunț este prezentată o insulă din zona Pallini, acoperită în mare parte din vegetația.

Potrivit anunțului, viitorul proprietar ar putea construi o vilă cu o suprafață de până la 350 de metri pătrați.

Pe de altă parte, insulele din apropiere de Kavala sunt scoase la vânzare la prețuri mai mici. Una dintre acestea este celebra Xeronisi, care este scoasă la vânzare pentru puțin peste 3 milioane de euro. Singurul dezavantaj este că aceste insule sunt de dimensiuni mai mici.

Chiar și în aceste condiții, interesul investitorilor este mare.

Cu toate acestea, cumpărarea unei insule private presupune însă o procedură complicată, care poate necesita până la 32 de autorizații și aprobări pentru transferul proprietății.

Avocații precizează că una dintre cele mai dificile aprobări de obținut este cea din partea Serviciului de Arheologie, susțin avocații.

În ciuda procedurilor complexe, interesul pentru achiziționarea unor insule private din Grecia rămâne ridicat.