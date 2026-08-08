Drona care a explodat în Bulgaria e „un aparat utilizat pe scară largă de Ucraina”: „Nu există indicii că e un incident deliberat”

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty

Drona care s-a prăbușit sâmbătă dimineață pe un câmp din Bulgaria, la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, era o dronă-momeală de tip Maya, un aparat de zbor „utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene”, a anunțat Ministerul Apărării de la Sofia, notează Agerpres.

Analiza preliminară a epavei, găsită pe un câmp aflat foarte aproape de granița cu România, nu indică deocamdată o acțiune intenționată.

„În prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre un incident deliberat”, a precizat ministerul bulgar într-un comunicat.

Potrivit premierului bulgar Rumen Radev, care a vorbit după o reuniune a Consiliului de Securitate din cadrul guvernului, drona a intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre nord, la ora 08:10, și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, transmite BTA.

Incidentul s-a produs în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, dintre Bulgaria și România, și la aproape un kilometru de stația de comprimare de pe gazoductul Trans-Balkan. Drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, a precizat Radev.

MApN: Radarele nu au detectat nicio traversare a spațiului aerian românesc

De partea românească, Ministerul Apărării Naționale susține că sistemele sale de supraveghere nu au surprins niciun aparat care să fi traversat teritoriul României spre Bulgaria.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă.

MAE: România, pregătită să ofere asistență

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că este în contact cu omologii bulgari și cu MApN pe tema incidentului. România a fost notificată oficial cu privire la explozia și prăbușirea dronei pe teritoriul bulgar, în apropierea frontierei comune.

„Suntem, totodată, în contact cu MApN, inclusiv pentru aspecte care privesc informarea Aliaților NATO. Așteptăm rezultatele anchetei autorităților bulgare. România este pregătită să ofere asistența necesară în materie”, a transmis MAE, precizând că așteaptă concluziile investigației derulate de autoritățile de la Sofia.